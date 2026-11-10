Bund will E-Auto-Kaufprämie 2027 um 917 Millionen Euro aufstocken

Berlin, 10. ⁠Nov (Reuters) - Die Bundesregierung will angesichts einer unerwartet hohen Nachfrage im kommenden Jahr deutlich mehr Geld für die Förderung von Elektroautos bereitstellen als ursprünglich geplant. Die Mittel für die sozial ‌gestaffelte Kaufprämie sollen 2027 um 917 Millionen Euro auf 1,72 Milliarden Euro steigen. Das geht aus der Bereinigungsvorlage des ⁠Bundesfinanzministeriums für ⁠die abschließenden Haushaltsberatungen hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorlag.

Im Regierungsentwurf waren für das kommende Jahr lediglich 803 Millionen Euro vorgesehen. Der Ansatz wird damit mehr als verdoppelt. Die Bundesregierung begründet die Aufstockung mit einer deutlich ‌höheren Nachfrage als ursprünglich erwartet. "Die E-Auto-Förderung ‌entwickelt sich deutlich dynamischer als bei ihrer Konzeption und der ursprünglichen Bedarfsplanung unterstellt", heißt es in der Vorlage. Der Haushaltsansatz ⁠werde deshalb an den tatsächlichen Bedarf angepasst. Das gesamte Programmvolumen ‌bleibe allerdings unverändert.

Finanziert werden sollen ⁠die zusätzlichen Ausgaben aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF). Zusätzliche Mittel über das bisher vorgesehene Gesamtvolumen der Förderung hinaus sind damit nicht geplant. Die neue Kaufprämie soll ‌insbesondere Haushalten mit geringeren ⁠und mittleren Einkommen den Umstieg ⁠auf ein Elektroauto erleichtern.

Der Haushaltsausschuss des Bundestages will ab Donnerstag in seiner Bereinigungssitzung die letzten Änderungen am Haushaltsentwurf für 2027 beschließen. Beratungsgrundlage dafür ist die Bereinigungsvorlage, in der das Finanzministerium Änderungen seit Beschluss des Regierungsentwurfs auflistet. Das 1134 Seiten umfassende Dokument hatte das Ministerium am Montagabend an den Haushaltsausschuss verschickt.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von ⁠Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)