Clever kombiniert - Aktienanleihen auf Siemens Energy, Infineon und Deutsche Bank

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Hier finden Sie Aktienanleihen mit Barriere auf die derzeit beliebtesten Basiswerte – Feste Kupons mit zusätzlichem Risikopuffer – Kapitalverlust bei Verletzung der Barriere möglich.





Um Ihnen die Suche und Auswahl attraktiver Aktienanleihen mit Barriere zu erleichtern, finden Sie hier eine Zusammenstellung der derzeit beliebtesten Basiswerte. Aktienanleihen mit Barriere zahlen einen festen Kupon und verfügen über einen Sicherheitspuffer: Solange der Basiswert die Barriere nicht berührt oder unterschreitet, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Berührt oder unterschreitet der Basiswert die Barriere, entfällt dieser Schutz; die Rückzahlung richtet sich dann nach der Wertentwicklung des Basiswerts und kann deutlich unter dem eingesetzten Kapital liegen – bis hin zum Totalverlust. Dargestellt wird je eine Aktienanleihe mit Barriere pro Basiswert.





Top 10 Aktienanleihen mit Barriere

WKN Basiswert Kupon p.a. Barriere Laufzeit BD7G50 Rheinmetall AG 13,50% 784,20 EUR 17.12.2027 BD37LU Tui AG 15,25% 6,00 EUR 17.12.2027 BD934J Siemens Energy AG 15,15% 103,62 EUR 12.04.2027 BD4WKQ Infineon Technologies AG 20,00% 40,00 EUR 17.12.2027 VY7FU5 Space Exploration Technologies Corporation 17,75% 80,00 USD 19.03.2027 BD1DA7 Deutsche Bank AG 12,75% 25,756 EUR 17.09.2027 BD2UB7 Bayer AG 15,10% 34,50 EUR 17.12.2027 BD0PM9 BASF SE 9,00% 38,568 EUR 17.09.2027 VJ8WPF Advanced Micro Devices Inc. 17,75% 156,83 USD 16.04.2027 VY39ZF SanDisk Corp Registered 28,50% 799,81 USD 21.05.2027

Stand: 10.11.2026 14:46 Uhr; Währung: EUR

Schlussglocke: Wissen was die Märkte bewegt

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