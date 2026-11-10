Frankfurt, 10. ⁠Nov (Reuters) - Ermutigende Firmenbilanzen und fallende Ölpreise haben den Dax am Dienstag weiter angetrieben. Der deutsche Leitindex gewann am frühen Morgen 1,2 Prozent auf 26.579 Punkte und näherte sich damit seiner am Donnerstag ‌geknackten Rekordmarke von 26.692,90 Zählern. "Anleger hoffen, ihre KI-Herbstdepression abschütteln zu können", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Getragen werden die ⁠Börsen von ⁠der Erwartung, dass die US-Demokraten doch nicht so sehr am KI-Ausbau rütteln und dass es eine Lösung im Iran-Krieg geben könnte. "Sehr viel Hoffnung also, die auch enttäuscht werden kann", sagte Stanzl.

KI-Werte hatten in der vergangenen Woche weltweit stark nachgegeben, ‌da Anleger nach dem Erdrutschsieg der Demokraten ‌bei den US-Zwischenwahlen eine strengere Regulierung von Künstlicher Intelligenz (KI) befürchtet hatten. Für Entspannung am Ölmarkt sorgten Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Er ⁠hält eine Militäraktion gegen den Iran derzeit nicht für notwendig. Der ‌Konflikt mit Teheran werde seiner ⁠Einschätzung nach "ziemlich bald" enden. Dies dämpfte Börsianern zufolge die Sorgen über längere Lieferunterbrechungen aus dem Nahen Osten.

Klarer Dax-Favorit war die Aktie von Infineon, die rund fünf Prozent gewann. ‌Der ambitionierte Jahresausblick des ⁠Halbleiterherstellers sorge für positive Stimmung, sagten ⁠die Analysten von Raiffeisen Research. Nach einem Rekordquartal rechnet Infineon für das angelaufene Geschäftsjahr 2026/2027 mit einer weiteren deutlichen Steigerung von Umsatz und Ertragskraft.

Im Fokus der Anleger steht zudem der am Nachmittag erwartete US-Inflationsbericht für Oktober. Die Teuerungsrate in den USA dürfte an der Vier-Prozent-Marke kratzen und damit eine Zinserhöhung der Notenbank zum Jahresende wahrscheinlich machen.

(Bericht von Anika ⁠Ross, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)