Dax höher erwartet - US-Inflation und Geopolitik im Blick

Reuters · Uhr
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Frankfurt, 10. ⁠Nov (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge höher in den Handel starten. Am Montag hatte der deutsche Leitindex 1,7 ‌Prozent höher bei 26.267,19 Punkten geschlossen. Die Anleger an den Börsen in Europa und in den ⁠USA nutzten ⁠die Kursverluste aus der vergangenen Woche zum Wiedereinstieg. Am Ölmarkt machte sich erneut Hoffnung auf eine baldige Beilegung des Iran-Kriegs breit, was die Preise drückte.

Im Fokus am Dienstag stehen der ‌US-Inflationsbericht für Oktober und die Geopolitik.

• ‌Die Teuerungsrate in den USA dürfte an der Vier-Prozent-Marke kratzen und damit eine Zinserhöhung der Notenbank ⁠zum Jahresende wahrscheinlich machen.

• Unterhändler der Ukraine, Russlands und ‌der USA kommen in ⁠Abu Dhabi zu zweitägigen Beratungen zusammen, um nach Wegen für eine Friedenslösung zu suchen.

• Die Außenminister der sieben führenden westlichen Industriestaaten (G7) setzen ‌am Dienstag in ⁠Paris ihre Beratungen zu den ⁠Kriegen in der Ukraine und im Iran fort.

• Auf der Unternehmensseite blicken Anleger unter anderem auf die Geschäftszahlen von Infineon und Henkel.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am INVALID

FORMAT

Dax 26.267,19

EuroStoxx50 6.290,45

EuroStoxx50-Future 6.299,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am INVALID Prozent

FORMAT

Dow Jones 52.389,75 +2,2%

Nasdaq

S&P 500 7.549,94 +2,3%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei 60.602,55 +3,1%

Shanghai 3.668,08 +0,2%

Hang Seng 24.552,74 +0,4%

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Sabine Wollrab. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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