DAX® - Lehrbuchmäßiger Pullback

Der DAX® startete überaus erfolgreich in die neue Woche. Charttechnisch hat das Aktienbarometer einen idealtypischen Rücksetzer auf die Nackenlinie der Bodenbildung seit September (akt. bei 25.651 Punkten) vollzogen und gestern sofort die jüngste Abwärtskurslücke geschlossen. Die Kombination aus der angeführten Nackenlinie und der 50-Tage-Linie (akt. bei 25.556 Punkten) bildet auf der Unterseite weiterhin eine entscheidende Rückzugszone. Nach Norden stechen indes die historischen Rekordstände seit August bei 26.574/26.619/26.693 Punkten ins Auge. Ein Vorstoß in „uncharted territory“ besitzt den Charme, dass dann die Kursentwicklung seit Ende August als klassische „Tasse-Henkel-Formation“ interpretiert werden könnte (siehe Chart). Aus der Höhe des Kursmusters ergibt sich dann ein Anschlusspotenzial von 1.800 Punkten. Per Saldo steht für die deutschen Standardwerte also einiges auf dem Spiel, aber es gibt auch einiges zu gewinnen. Ein Ausbruch dürfte für die nächste wichtige Richtungsentscheidung sorgen. Dank der guten Vorgaben dürfte das Aktienbarometer erneut deutlich höher in den Handel starten.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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