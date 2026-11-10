Dax nimmt Rekordjagd wieder auf - Ölpreise fallen

Frankfurt, 10. Nov (Reuters) - ⁠Ermutigende Firmenbilanzen und fallende Ölpreise haben die europäischen Aktienmärkte am Dienstag weiter beflügelt. Der deutsche Leitindex Dax gewann bis zum Mittag 1,2 Prozent auf 26.584 Punkte und näherte sich damit seiner am Donnerstag erreichten Rekordmarke von 26.692,90 Zählern. Der EuroStoxx50 stieg um 1,1 Prozent auf 6361 Zähler. "Die Anleger hoffen, ihre KI-Herbstdepression abschütteln zu können", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Nach Kursgewinnen an der Wall Street ‌griffen vor allem Schnäppchenjäger in Asien bei Halbleiter-Aktien wieder zu. Der europäische Branchenindex für Technologiewerte zog um knapp ein Prozent an, nachdem Infineon die Stimmung mit seinen Prognosen zusätzlich aufhellte.

Der Sektor für Künstliche Intelligenz (KI) hatte in der vergangenen Woche weltweit ⁠stark nachgegeben, da ⁠Anleger nach dem Erdrutschsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen eine strengere Regulierung befürchtet hatten. Der Abverkauf sei zu pauschal gewesen, sagte Marcel Oldenkott, Managing Director bei BIT Capital. Unternehmen mit solider Finanzierung und gesicherter Nachfrage hätten ähnlich stark verloren wie hoch verschuldete Anbieter. "Wir nutzen die Korrektur, um gezielt dort Positionen aufzubauen, wo die Nachfrage gesichert ist und die Finanzierung nicht von den Kapitalmärkten abhängt."

IRAN-HOFFNUNGEN DRÜCKEN ÖLPREISE WEITER NACH UNTEN

Rückenwind verlieh den Börsen die anhaltende Talfahrt der Ölpreise. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee ‌verbilligte sich um 2,6 Prozent auf 90,28 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl ‌WTI notierte 2,3 Prozent schwächer bei 84,80 Dollar. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt erklärt, ein US-Militärschlag gegen den Iran sei "zu diesem Zeitpunkt" nicht notwendig. Dies dämpfte Börsianern zufolge die Furcht vor längeren Lieferunterbrechungen aus dem Nahen Osten.

Die sinkenden Ölpreise sorgten auch an den Anleihemärkten für Erleichterung. ⁠Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um zwei Basispunkte auf 3,25 Prozent. Die Rendite der zehnjährigen französischen Anleihe gab um sechs ‌Basispunkte nach, die der italienischen Papiere sank um fünf Basispunkte.

An den ⁠Terminmärkten verharrten die Weizenpreise nahe ihren mehrmonatigen Tiefstständen. Händler warteten auf das Ergebnis der neuen Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine. Das Angebot auf den Weltmärkten könnte durch die Wiederbelebung der Getreideexporte über das Schwarze Meer angekurbelt werden. Russland, die Ukraine und die USA haben in Abu Dhabi nach rund neun Monaten ihre trilateralen Gespräche wieder ‌aufgenommen.

INFINEON PUNKTET - US-INFLATIONSDATEN IM BLICK

Europaweit waren Aktien von Reisekonzernen und Fluggesellschaften ⁠gefragt, die von den sinkenden Energiepreisen profitierten. Ebenfalls fester ⁠notierten Rüstungswerte und Banken.

Klarer Dax-Favorit waren die Titel von Infineon, die mehr als fünf Prozent gewannen. Der ambitionierte Jahresausblick des Halbleiterherstellers sorge für positive Stimmung, erklärten die Analysten von Raiffeisen Research. Nach einem Rekordquartal rechnet Infineon für das angelaufene Geschäftsjahr 2026/2027 mit einer weiteren deutlichen Steigerung von Umsatz und Ertragskraft. Der Optimismus wirkte sich auch positiv auf andere Chipaktien aus, darunter Soitec mit einem Plus von 5,6 Prozent und Aixtron, die um 3,5 Prozent zulegten.

In den USA dürfte die Inflation bei den am Nachmittag erwarteten Oktoberzahlen knapp an der Vier-Prozent-Marke kratzen und damit eine Zinserhöhung der Notenbank zum Jahresende wahrscheinlich machen. "Da die Märkte eine Zinserhöhung durch die Fed im kommenden Monat zunehmend als ausgemachte Sache betrachten, dürfte es schon einer ⁠ziemlich großen Überraschung in die eine oder andere Richtung bedürfen, um noch für Bewegung zu sorgen", sagte Neil Wilson von Saxo Markets.

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)