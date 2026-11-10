Dax vor Allzeithoch – Diese Marken sind nun wichtig

Dax Unterstützungen: 26.500 intraday 26.300 Gap-Bereich Dax Widerstände: 26.600 intraday 26.694 Allzeithoch

Dax Rückblick

Der Dax setzte seine Erholung am Montag mit deutlichen Kursgewinnen fort. Nach der erfolgreichen Verteidigung der Unterstützung bei 25.665 bis 25.690 Punkten gewann der Index zunehmend an Dynamik, überwand die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Punkten und anschließend den Widerstand bei 26.100 Punkten.

Im weiteren Handelsverlauf setzte sich der Anstieg bis in den Bereich um 26.270 Punkte fort. Damit konnte der Dax einen erheblichen Teil der Verluste vom vergangenen Freitag wieder ausgleichen und den Montag bei 26.267 Punkten mit 446 Punkte beziehungsweise 1,7 Prozent Kursplus beenden.

An der Wall Street sorgten vor allem deutlich fallende Ölpreise für kräftige Kursgewinne. Der Dow Jones stieg um 2,2 Prozent auf 52.390 Punkte, während der S&P 500 um 2,4 Prozent auf 7.550 Punkte zulegte. Der Nasdaq Composite gewann 2,7 Prozent auf 25.253 Punkte. Die Nordseesorte Brent verbilligte sich um rund sechs Prozent auf 92,45 Dollar je Barrel. Hoffnungen auf eine Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran unterstützten die Erholung nach dem starken Ausverkauf der Vorwoche.

Dax Chartanalyse

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr fällt heute besonders die große Aufwärtskurslücke auf. Nach dem gestrigen Handelsschluss im Bereich von 26.270 Punkten eröffnete der Dax am Dienstag deutlich höher bei rund 26.550 Punkten. Damit entstand ein Aufwärtslücke von ungefähr 280 Punkten.

Nach dem Handelsstart setzte zunächst eine Gegenbewegung bis in den Bereich um 26.460 Punkte ein. Anschließend stabilisierte sich der Index und stieg wieder bis auf rund 26.570 Punkte. Gegen 10:50 Uhr notiert der Dax bei 26.569 Punkten. Damit rückt das bisherige Allzeithoch vom 5. November bei 26.694 Punkten erneut in Reichweite.

Quelle: Tradingview

Dax Ausblick

Für den weiteren Handelsverlauf bildet zunächst die Marke von 26.600 Punkten den nächsten Widerstand. Gelingt ein nachhaltiger Anstieg darüber, dürfte das bisherige Allzeithoch bei 26.694 Punkten erneut getestet werden. Ein Ausbruch über diese Marke könnte zusätzliches Kurspotenzial bis 26.750 und anschließend 26.800 Punkte eröffnen.

Setzen dagegen Gewinnmitnahmen ein, liegt die erste Unterstützung bei 26.500 Punkten. Darunter könnte der Dax bis 26.450 und anschließend 26.300 Punkte zurückfallen. Die große Kurslücke bleibt dabei ein wichtiger Risikofaktor, da ein späterer Rücklauf in den offenen Gap-Bereich möglich ist. Solange sich der Index jedoch oberhalb von 26.450 Punkten behauptet, bleibt die kurzfristige Aufwärtsbewegung intakt.