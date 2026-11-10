Deutsche Börse-News: ETFs: Kursschwankungen beleben den Handel

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die Kursverluste an den US-Börsen führen zu unterschiedlichen Reaktionen. Einige Anlegerinnen und Anleger sichern Gewinne, andere nutzen die niedrigeren Notierungen zum Einstieg. Europa verliert etwas an Aufmerksamkeit, Gold bleibt gesucht.

10. November 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Die US-Zwischenwahlen haben deutliche Spuren an den Aktienmärkten hinterlassen. Während sich die europäischen Indizes knapp behaupteten, rutschten die US-Börsen zum Ende der vergangenen Woche deutlich ins Minus. Besonders hart traf es den Nasdaq 100 mit einem Wochenverlust von 5,5 Prozent. Zum Start der neuen Woche konnten sich die Kurse wieder erholen. Im ETF-Handel sorgten die starken Schwankungen für zunehmende Aktivität.

Frank Mohr von der Société Générale berichtet von weit überdurchschnittlich hohen Umsätzen und einem Kaufanteil von 65 Prozent. Globale und US-Indexfonds machen zusammen fast zwei Drittel des Volumens aus und weisen jeweils einen deutlichen Kaufüberhang auf. Holger Heinrich von der Baader Bank AG bilanziert insgesamt ungefähr doppelt so viele Käufe wie Verkäufe, sieht im US-Segment allerdings mehr Abgaben.

Welt- und US-Fonds dominieren

Unter den globalen Produkten greifen die Kunden der Société Générale vor allem zu den etablierten Indexfonds. Gefragt sind der Vanguard FTSE All-World (IE00BK5BQT80) sowie die MSCI World-ETFs von iShares (IE00B4L5Y983) und Xtrackers (IE00BJ0KDQ92). Stark gekauft wird zudem der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders (NL0011683594), der auf dividendenstarke Unternehmen aus Industrieländern setzt.

Heinrich beobachtet dagegen Gewinnmitnahmen in Minimum-Volatility-Strategien, die Aktien mit vergleichsweise geringen Kursschwankungen bündeln. Als Beispiele nennt er den Xtrackers MSCI World Minimum Volatility (IE00BL25JN58) und den iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced (IE00BKVL7778). Ivo Orlemann von der ICF Bank meldet für Welt-ETFs ebenfalls mehr Verkäufe als Käufe.

?"hnlich unterschiedlich fällt das Bild für die USA aus. Mohr sieht starke Käufe des SPDR S&P 500 (IE00B6YX5C33) und besonders der Nasdaq-100-Produkte von iShares (DE000A0F5UF5) und Invesco (IE0032077012). Heinrich registriert dagegen mehr Verkäufe, unter anderem im Amundi S&P 500 Buyback (LU1681048127).

Europa verliert etwas an Gewicht

Europäische Indexfonds weisen laut Mohr weiterhin einen Kaufüberhang auf, spielen im Gesamtgeschäft aber wieder eine kleinere Rolle. Europa und die Eurozone kommen jeweils nur noch auf rund 6 Prozent Umsatzanteil. In den vergangenen Wochen waren es zusammen zeitweise mehr als 20 Prozent. Zu den gefragten Produkten zählen der iShares Core EURO STOXX 50 (DE0005933956) und der Amundi Core STOXX Europe 600 (LU0908500753). Heinrich sieht zudem Interesse an britischen Aktien (LU0292097747).

Verkäufe überwiegen für japanische Aktien. Die Indexfonds liegen mit rund 5 Prozent Umsatzanteil diesmal sogar vor Deutschland, was laut Mohr eine absolute Ausnahme ist. Abgegeben werden der Xtrackers MSCI Japan (LU0274209740) und der WisdomTree Japan Equity USD Hedged (). Orlemann meldet auch für den HSBC MSCI Emerging Markets (IE000KCS7J59) ausschließlich Rückgaben.

Tech trotz Kursrutsch weiter gefragt

Unter den Branchen-ETFs führt Technologie weiter das Geschäft an. Mohr meldet hier einen leichten Kaufüberhang. Gesucht sind der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (IE00BGV5VN51) und der iShares S&P 500 Information Technology (IE00B3WJKG14). Gefragt ist außerdem der Amundi Global Memory Chips (LU2023678282), der Unternehmen aus dem Speicherchip-Segment abbildet.

Orlemann sieht im Technologiesegment insgesamt ein ausgeglichenes Verhältnis. Der VanEck Semiconductor (IE00BMC38736) wird in beide Richtungen gehandelt. Stark gefragt bleibt im Branchensegment der L&G Clean Water (IE00BK5BC891), während im VanEck Defense (IE000YYE6WK5) die Rückgaben überwiegen.

Gold bleibt auf den Einkaufslisten

Im Rohstoffgeschäft hebt Orlemann vor allem Gold hervor. Der Invesco Physical Gold (IE00B579F325) führt die Umsätze der ICF Bank deutlich an und wird fast ausschließlich gekauft. Für den währungsgesicherten Invesco Physical Gold EUR Hedged (XS2183935274) überwiegen ebenfalls die Käufe.

Von Thomas Koch, 10. November 2026, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)