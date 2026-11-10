Devisen: Eurokurs neigt zur Schwäche

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag im späten US-Devisenhandel Schwäche gezeigt. Von höher als erwartet ausgefallenen US-Verbraucherpreisen profitierte der Dollar. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1164 Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau des späten europäischen Währungsgeschäfts. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1214 (Montag: 1,1193) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8917 (0,8934) Euro gekostet.

Die Verbraucherpreise in den USA sind im Oktober stärker gestiegen als erwartet. Sie legten im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent zu. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. An den Finanzmärkten wird nun fest mit einer Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank im Dezember gerechnet. Auch Vertreter der Fed stellten weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht. Höhere Zinsen machen eine Währung für Anleger attraktiver./bek/he

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