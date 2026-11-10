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WH Selfinvest

Die Wahrheit über Stop-Loss: Warum die meisten Trader das eigentliche Problem übersehen

WH Selfinvest · Uhr
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Der Einstieg passt, die Marktanalyse stimmt – doch kaum ist die Position eröffnet, wird der Stop-Loss ausgelöst. Besonders ärgerlich: Kurz darauf dreht der Markt und läuft genau in die ursprünglich erwartete Richtung. Zufall, Pech oder steckt mehr dahinter? Viele Trader kennen dieses frustrierende Szenario. Doch möglicherweise liegt das eigentliche Problem gar nicht beim Stop-Loss selbst. Daytrader Marcus Klebe erklärt, warum viele Marktteilnehmer beim Risikomanagement an der falschen Stelle ansetzen und welche Rolle die Liquidität im Markt dabei spielt.

Warum werden Stopps so häufig an scheinbar perfekten Stellen ausgelöst? Ein wichtiger Schlüssel liegt im Verständnis der Marktmechanik. Oberhalb markanter Hochs und unterhalb wichtiger Tiefs können sich zahlreiche Orders konzentrieren. Genau diese Liquiditätsbereiche sind für größere Marktteilnehmer besonders interessant. Die Folge: Kurse durchbrechen kurzfristig wichtige Marken, lösen Stopps aus und drehen anschließend wieder. Doch wer solche Bewegungen verstehen möchte, muss tiefer blicken als auf klassische Unterstützungslinien und Widerstände.

Der vielleicht größte Denkfehler: Ein enger Stop-Loss bedeutet nicht automatisch weniger Risiko! Entscheidend ist vielmehr das Zusammenspiel aus Einstieg, Stoppabstand und Positionsgröße. Auch eine hohe Trefferquote garantiert noch lange keinen nachhaltigen Trading-Erfolg. Warum eine Strategie mit nur 35 Prozent Gewinntrades profitabel sein kann, während eine Trefferquote von 80 Prozent trotzdem zu Verlusten führt, zeigt, wie wichtig professionelles Risikomanagement tatsächlich ist. Denn langfristig zählt nicht, wie oft Trader richtigliegen, sondern wie sie Gewinne und Verluste steuern.

Auszug, hier geht´s zum vollständigen Artikel und zum Video.


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