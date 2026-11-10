Elmos Semiconductor wächst dank Chipnachfrage kräftig und verdient mehr

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Halbleiterhersteller Elmos profitiert weiter von einer hohen Nachfrage nach Elektronikchips. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um gut 18 Prozent auf knapp 167 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Leverkusen mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (operatives Ebit) kletterte noch etwas stärker um gut 29 Prozent auf 41 Millionen Euro, die entsprechende Marge zog deshalb um 2,1 Prozentpunkte auf 24,6 Prozent an. Unter dem Strich wuchs der Gewinn um über die Hälfte auf fast 37 Millionen Euro. Das Management bestätigte die Jahresprognose. "Auch für das Schlussquartal und für die zukünftige Entwicklung sind wir sehr zuversichtlich", sagte Vorstandschef Arne Schneider laut Mitteilung./men/zb