Berlin, 10. ⁠Nov (Reuters) - Die Golf-Fluggesellschaft Emirates setzt weiter auf Flüge vom Hauptstadtflughafen Berlin zu ihrem Drehkreuz Dubai. Eine entsprechende Vereinbarung zu Verkehrsrechten zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Deutschland sei nicht so freigiebig wie erhofft, sagte Emirates-Präsident Tim Clark am Dienstag in Berlin. "Aber wir geben nicht auf." ‌Es gehe nur um kleinere Probleme. Sollte das Bundesverkehrsministerium einlenken, könne man die Verbindung zum 1. April aufnehmen. "Es ist die deutsche Hauptstadt, und es gibt dort kaum ⁠ausländische Fluggesellschaften. Das ⁠verstehe ich nicht", sagte Clark.

Nach der Vereinbarung zwischen der Regierung der Emirate und der Bundesregierung schien zunächst ausgemacht, dass Emirates - wie seit Jahrzehnten gewünscht - auch Berlin anfliegen darf, nachdem Frankfurt, München, Hamburg und Düsseldorf bereits im Flugplan stehen. Dann jedoch gab es Zweifel an der Umsetzung. Nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums dürfte Emirates das Angebot an ‌den vier bestehenden Flughäfen nicht weiter ausbauen, wenn die ‌Fluggesellschaft auch Berlin anfliegen würde. "Da gibt es eine klare Regelung", sagte eine Sprecherin.

Clark sagte, man wolle das Angebot, das wegen des Iran-Krieges reduziert worden war, wieder ausweiten. Dem Manager zufolge muss ⁠sich die Airline entscheiden, ob sie mehr Kapazität an den bestehenden deutschen vier Flugzielen oder ‌die täglichen Flüge in Berlin anbieten will. ⁠Dafür müssten die Verbindungen nach Frankfurt, München, Hamburg und Düsseldorf auf dem jetzigen Stand eingefroren werden.

Berlin ist für eine wichtige europäische Hauptstadt mit einem Ballungsraum von etwa fünf Millionen Menschen vergleichsweise schlecht per Flugzeug angebunden, vor allem mit ‌Interkontinentalrouten. Vertreter aus Politik und Wirtschaft in ⁠der Hauptstadt wünschen sich schon lange Verbesserungen. ⁠Bisher fliegt etwa Qatar Airways oder die Lufthansa-Tochter Eurowings von Berlin an den Golf, von wo es Umsteigeverbindungen etwa nach Asien gibt.

Die Lufthansa hatte die zusätzlichen Verkehrsrechte für Emirates kritisiert. Damit würden Wertschöpfung und Beschäftigung an den Golf verlagert sowie die Wettbewerbsverzerrung zugunsten der VAE verstärkt. Emirates, Etihad und Qatar Airways machen der Lufthansa viel Konkurrenz bei Asienflügen über ihre Drehkreuze am Golf. Der Lufthansa zufolge wird sie bei den Ticketpreisen unfair unterboten, weil die Golf-Airlines subventioniert werden und niedrigere Arbeitskosten ⁠aufgrund schlechterer Sozialstandards haben. "Ein Flug am Tag - ich weiß nicht, wie sich das auf die Wirtschaftlichkeit oder das Geschäftsmodell der Lufthansa-Gruppe auswirken sollte", sagte Clark.

(Bericht von Thomas Seythal, redigiert von ‌Ralf Banser)