EQS-AFR: Fuchs SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: FUCHS SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Fuchs SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

10.11.2026 / 11:14 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die FUCHS SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2027

Ort:

https://www.fuchs.com/gruppe/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/geschaeftsberichte-und-zwischenberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2027

Ort:

https://www.fuchs.com/group/investor-relations/publications/annual-report-and-interim-reports/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2027

Ort:

https://www.fuchs.com/gruppe/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/geschaeftsberichte-und-zwischenberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2027

Ort:

https://www.fuchs.com/group/investor-relations/publications/annual-report-and-interim-reports/

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2027

Ort:

https://www.fuchs.com/gruppe/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/geschaeftsberichte-und-zwischenberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2027

Ort:

https://www.fuchs.com/group/investor-relations/publications/annual-report-and-interim-reports/

10.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:FUCHS SE
Einsteinstraße 11
68169 Mannheim
Deutschland
Internet:www.fuchs.com/gruppe
LEI Code:529900SNF9E1P5ZO4P98
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