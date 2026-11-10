EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: K+S Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
K+S Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

10.11.2026 / 11:31 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die K+S Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 09.11.2027

Ort:

https://www.kpluss.com/de-de/investor-relations/publikationen/finanzpublikationen/index.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 09.11.2027

Ort:

https://www.kpluss.com/de-de/investor-relations/publikationen/finanzpublikationen/index.html

10.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:K+S Aktiengesellschaft
Bertha-von-Suttner-Str. 7
34131 Kassel
Deutschland
Internet:www.k-plus-s.com
LEI Code:529900YURAYD4IJX2J91
Ende der MitteilungEQS News-Service

2431768 10.11.2026 CET/CEST

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