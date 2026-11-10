EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: K+S Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

K+S Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



10.11.2026 / 11:31 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die K+S Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 09.11.2027

Ort:

https://www.kpluss.com/de-de/investor-relations/publikationen/finanzpublikationen/index.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 09.11.2027

Ort:

https://www.kpluss.com/de-de/investor-relations/publikationen/finanzpublikationen/index.html

10.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: K+S Aktiengesellschaft Bertha-von-Suttner-Str. 7 34131 Kassel Deutschland Internet: www.k-plus-s.com LEI Code: 529900YURAYD4IJX2J91

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