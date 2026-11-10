EQS-DD: aap Implantate AG: Deepblue Holding AG, 738.183 Bezugsrechte im Rahmen einer Bezugsrechts-Kapitalerhöhung ohne Gegenleistung. Das Geschäft steht nicht im Zusammenhang mit einem ...

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.11.2026 / 10:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Deepblue Holding AG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Rubino
Nachname(n): Di Girolamo
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
aap Implantate AG

b) LEI
39120001TRQTQ01LPP57 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
Beschreibung: Bezugsrecht

b) Art des Geschäfts
738.183 Bezugsrechte im Rahmen einer Bezugsrechts-Kapitalerhöhung ohne Gegenleistung. Das Geschäft steht nicht im Zusammenhang mit einem Belegschaftsaktien-programm.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0,00 EUR 0,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0,00 EUR 0,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
06.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


10.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: aap Implantate AG
Lorenzweg 5
12099 Berlin
Deutschland
Internet: www.aap.de
LEI Code: 39120001TRQTQ01LPP57

Ende der Mitteilung EQS News-Service

107914  10.11.2026 CET/CEST

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