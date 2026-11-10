EQS-DD: aap Implantate AG: Rubino Di Girolamo, 60.817 Bezugsrechte im Rahmen einer Bezugsrechts-Kapitalerhöhung ohne Gegenleistung. Das Geschäft steht nicht im Zusammenhang mit einem ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
10.11.2026 / 10:34 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Rubino
|Nachname(n):
|Di Girolamo
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|aap Implantate AG
b) LEI
|39120001TRQTQ01LPP57
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
|Beschreibung:
|Bezugsrecht
b) Art des Geschäfts
|60.817 Bezugsrechte im Rahmen einer Bezugsrechts-Kapitalerhöhung ohne Gegenleistung. Das Geschäft steht nicht im Zusammenhang mit einem Beleg-schaftsaktienprogramm.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0,00 EUR
|0,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0,00 EUR
|0,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|06.11.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|aap Implantate AG
|Lorenzweg 5
|12099 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.aap.de
|LEI Code:
|39120001TRQTQ01LPP57
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107916 10.11.2026 CET/CEST
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