EQS-DD: AUMOVIO SE: Jean-Francois Tarabbia, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
10.11.2026 / 08:51 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Jean-Francois
|Nachname(n):
|Tarabbia
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|AUMOVIO SE
b) LEI
|391200IGI9RQ7VTOK384
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000AUM0V10
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|31,631976 EUR
|199.281,45 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|31,631976 EUR
|199.281,4500 EUR
e) Datum des Geschäfts
|09.11.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AUMOVIO SE
|Guerickestraße 7
|60488 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|https://www.aumovio.com/
|LEI Code:
|391200IGI9RQ7VTOK384
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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