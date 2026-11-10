EQS-DD: Haier Smart Home Co., Ltd.: Xiaowu Huang, Verkauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.11.2026 / 11:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Xiaowu
Nachname(n):Huang

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vice President

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Haier Smart Home Co., Ltd.

b) LEI

3003002BYTNGNJTWSH07 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:CNE1000048K8

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
21,44 HKD428.800,00 HKD

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
21,4400 HKD428.800,0000 HKD

e) Datum des Geschäfts

10.11.2026; UTC+8

f) Ort des Geschäfts

Name:Hong Kong Stock Exchange
MIC:XHKG

10.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Haier Smart Home Co., Ltd.
Haier Industrial Park, Laoshan District
266101 Qingdao
China
Internet:smart-home.haier.com
LEI Code:3003002BYTNGNJTWSH07
Ende der MitteilungEQS News-Service

107920 10.11.2026 CET/CEST

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