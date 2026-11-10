EQS-DD: SUSS MicroTec SE: Jan Smits, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
10.11.2026 / 15:30 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Jan
|Nachname(n):
|Smits
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|SUSS MicroTec SE
b) LEI
|529900C3KRUTSYDK7N87
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A1K0235
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|45,06 EUR
|22.530,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|45,0600 EUR
|22.530,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|06.11.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|MORGAN STANLEY EUROPE S.E. - SYSTEMATIC INTERNALIS
|MIC:
|MESI
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SUSS MicroTec SE
|Schleissheimer Strasse 90
|85748 Garching
|Deutschland
|Internet:
|www.suss.com
|LEI Code:
|529900C3KRUTSYDK7N87
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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