EQS-DD: SUSS MicroTec SE: Jan Smits, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.11.2026 / 15:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Jan
Nachname(n):Smits

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SUSS MicroTec SE

b) LEI

529900C3KRUTSYDK7N87 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A1K0235

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
45,06 EUR22.530,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
45,0600 EUR22.530,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

06.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:MORGAN STANLEY EUROPE S.E. - SYSTEMATIC INTERNALIS
MIC:MESI

10.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SUSS MicroTec SE
Schleissheimer Strasse 90
85748 Garching
Deutschland
Internet:www.suss.com
LEI Code:529900C3KRUTSYDK7N87
Ende der MitteilungEQS News-Service

107928 10.11.2026 CET/CEST

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