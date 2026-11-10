EQS-DD: ZEAL Network SE: Jens Schumann, Verpfändung von 280.000 Stückaktien der ZEAL Network SE im Rahmen eines Kreditgeschäfts.

EQS Group · Uhr
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.11.2026 / 12:06 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Jens
Nachname(n):Schumann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

ZEAL Network SE

b) LEI

391200EIRBXU4TUMMQ46 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000ZEAL241

b) Art des Geschäfts

Verpfändung von 280.000 Stückaktien der ZEAL Network SE im Rahmen eines Kreditgeschäfts.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

09.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

10.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:ZEAL Network SE
Straßenbahnring 11
20251 Hamburg
Deutschland
Internet:www.zealnetwork.de
LEI Code:391200EIRBXU4TUMMQ46
Ende der MitteilungEQS News-Service

107922 10.11.2026 CET/CEST

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