EQS-News: Accor Group und Hard Rock International schließen globale strategische Partnerschaft

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Accor Group und Hard Rock International schließen globale strategische Partnerschaft



10.11.2026 / 20:35 CET/CEST

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HOLLYWOOD, Fla., 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Accor und Hard Rock International haben eine globale strategische Partnerschaft angekündigt, welche die Bereiche Kundenbindung, Vertrieb und internationale Entwicklung umfasst.

Jim Allen, Chairman of Hard Rock International and CEO of Seminole Gaming, and SÃ©bastien Bazin, Chairman and CEO of Accor, commemorate the landmark partnership between their two groups in Ft. Lauderdale on November 2, 2026. Photo courtesy of AJ Shorter for Hard Rock International & Accor.

Nach erfolgreichem Abschluss der Partnerschaft soll der Zugang zu Vorteilen für Mitglieder verbessert werden, indem beide Treueprogramme – ALL Accor sowie Unity by Hard Rock – gestärkt werden, einschließlich der Umwandlung von Punkten und des Statusabgleichs für bestehende Mitglieder. Ennismore wird Unterstützung bei der Entwicklung und im laufenden Betrieb leisten und damit die Wachstumschancen für das Markenportfolio von Hard Rock verbessern.

Hotels aus dem Markenportfolio von Hard Rock haben die Möglichkeit, sich der weltweit renommierten Vertriebs- und Treueplattform ALL Accor anzuschließen und damit Zugang zu über 125 Millionen ALL Accor-Mitgliedern weltweit zu erhalten. Accor wird die teilnehmenden Hard-Rock-Hotels an sein globales Vertriebsnetz anbinden und so die Reichweite der Marke vergrößern, während Hard Rock weiterhin seine eigenen Direktmarketing- und Vertriebskanäle betreibt.

„Hard Rock hat schon immer an die verbindende Kraft von Musik, Unterhaltung und Gastfreundschaft geglaubt, und diese Partnerschaft macht diesen Geist für mehr Gäste an mehr Orten als je zuvor erlebbar", sagte Jim Allen, Geschäftsführer von Hard Rock International. „Gemeinsam mit Accor und Ennismore schlagen wir ein neues Kapitel für unsere Marke auf, das Hard Rock an spannende neue Reiseziele in aller Welt bringen und den Mitgliedern von Unity by Hard Rock erweiterten Zugang, gegenseitige Vorteile sowie unvergessliche neue Möglichkeiten bieten wird, unsere Resorts zu erleben."

Sébastien Bazin, Vorsitzender und Geschäftsführer von Accor, sagte: „Wir sind unglaublich stolz und freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Hard Rock, einer der bekanntesten sowie weltweit anerkanntesten Marken im Gastgewerbe und Unterhaltungsbereich. Mit seinem außergewöhnlichen Erbe, seiner starken Identität sowie seiner einzigartigen Fähigkeit, Musik, Unterhaltung und Gastfreundschaft miteinander zu verbinden, wird Hard Rock unseren Gästen eine aufregende neue Welt voller Erlebnisse bieten und gleichzeitig außergewöhnliche Möglichkeiten eröffnen, mit neuen Zielgruppen auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten. Diese wegweisende Partnerschaft ist ein eindrucksvoller Beweis für die Stärke, den Umfang sowie die globale Reichweite von ALL Accor, unserer einzigartigen Plattform, die mehr als 125 Millionen Mitglieder in 110 Ländern mit außergewöhnlichen Marken und Erlebnissen verbindet. In Kombination mit Ennismores unübertroffenen Fachkenntnissen bezüglich der Führung kulturell relevanter Lifestyle-Marken sowie der Gestaltung entsprechender Erlebnisse bietet sich uns eine großartige Gelegenheit, die globale Expansion von Hard Rock Hotels zu beschleunigen und einen erheblichen Mehrwert für alle unsere Stakeholder zu schaffen. Gemeinsam bündeln wir die Stärken zweier außergewöhnlicher Plattformen, um etwas wirklich Einzigartiges zu schaffen und unsere weltweite Führungsposition im Bereich Lifestyle-Hospitality weiter zu stärken."

Accor-Hard Rock-Ennismore logo lockup

Cision

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