EQS-News: Aurzen bietet Kinounterhaltung zu günstigeren Preisen an diesem Black Friday und Cyber Monday

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Aurzen bietet Kinounterhaltung zu günstigeren Preisen an diesem Black Friday und Cyber Monday



10.11.2026 / 16:05 CET/CEST

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Sparen Sie bis zu 60 % auf Aurzen-Projektoren bei Amazon, Best Buy und aurzen.com vom 19. bis 30. November.

IRVINE, Kalifornien, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Aurzen, ein weltweit führender Innovator im Bereich intelligenter Projektionstechnologie, kündigte heute seine Angebote zum Black Friday und Cyber Monday an, die vom 19. bis 30. November gelten. Der tragbare Dreifach-Projektor ZIP ist bei aurzen.com bis zu 60 % reduziert. Roku TV und Google TV Smart-Projektoren sind bei Amazon bis zu 40 % reduziert und auch bei Best Buy erhältlich. Angebote in anderen Ländern finden Sie in den Aurzen-Filialen in Kanada, Großbritannienund Deutschland.

Aurzen Brings Big-Screen Entertainment for Less This Black Friday and Cyber Monday

Vom alltäglichen Streaming bis hin zur Unterhaltung für unterwegs bietet das Angebot von Aurzen mehr Möglichkeiten, die große Leinwand zum kleinen Preis zu genießen. Entscheiden Sie sich für den tragbaren Dreifach-Projektor ZIP – kompakt und überall dort einsetzbar, wo das Leben Sie hinführt. Für müheloses Streaming bieten Modelle mit integriertem Roku TV oder Google TV einen intuitiven Zugriff auf Ihre Lieblingsunterhaltung. Die BOOM-Serie sorgt für ein noch intensiveres Erlebnis, indem sie ansprechende Bilder mit immersivem Sound kombiniert, sodass Sie jede Szene noch intensiver erleben.

Ausgewählte Angebote zum Black Friday und Cyber Monday:

ZIP: Der weltweit erste dreifach faltbare, wirklich tragbare Projektor Hauptmerkmale:Dreifach faltbarer Ständer, native 720p-Auflösung bei 100 ANSI-Lumen, ein integrierter 5.000-mAh-Akku für bis zu 1,5 Stunden Laufzeit, sofortige Bildschirmspiegelung ohne WLAN und Steuerung über die AurzenHub-App.

ZIP (199,99 $, regulär 499,99 $, 60 % Rabatt).

EAZZE D1R Air: Der weltweit erste tragbare Roku TV Smart-Projektor Hauptmerkmale:Native 1080p-Auflösung, integrierter Roku TV, ToF-Echtzeit-Autofokus und automatische Trapezkorrektur sowie USB-C PD-Unterstützung mit über 65 W für den Betrieb als Powerbank.

Amazon: EAZZE D1R air (142,47 $, regulär 239,99 $, 40 % Rabatt). Auch erhältlich bei Best Buy.

EAZZE E1R: Der beste Roku TV Smart Mini-Projektor unter 100 $ Hauptmerkmale:Native 720p-Auflösung mit Unterstützung für 1080p-Inhalte, ein um 180° drehbarer Standfuß für Wand- oder Deckenprojektion und Apple AirPlay.

Amazon: EAZZE E1R (85,48 $, regulär 139,99 $, 39 % Rabatt). Auch erhältlich bei Best Buy.

EAZZE D1R: Der Roku TV-Projektor für den Alltag junger Familien Hauptmerkmale:Native 1080p-Auflösung, ein 60–200-Zoll-Bild, zwei 5-Watt-Lautsprecher mit Dolby Audio und Autofokus mit automatischer Trapezkorrektur.

Amazon: EAZZE D1R (123,49 $, regulär 199,99 $, 38 % Rabatt). Auch erhältlich bei Best Buy.

EAZZE D1 Max: Der weltweit erste ultrahelle Projektor mit dem neuesten Google TV Hauptmerkmale:1000 ANSI Lumen SGS-zertifizierte Helligkeit, native 1080p-Auflösung mit HDR10, MEMC-Bewegungskompensation, Android TV OS 14 mit Google TV und zwei 10-Watt-Dolby-Audio-Lautsprecher.

Amazon: EAZZE D1 Max (297,49 $, regulär 349,99 $, 15 % Rabatt). Auch erhältlich bei Best Buy.

BOOM mini: Wirklich intelligenter Google TV-Projektor mit immersivem Sound Hauptmerkmale:Native 1080p-Auflösung bei 500 ANSI Lumen mit 4K-Eingangsunterstützung, Google TV, ToF-Echtzeit-Autofokus und Trapezkorrektur, zwei 10-W-Dolby-Audio-Lautsprecher und ein um 110° verstellbarer Standfuß.

Amazon: BOOM mini (237,48 $, regulär 349,99 $, 32 % Rabatt). Auch erhältlich bei Best Buy.

BOOM Air: Cinema Anywhere – Einfach schnappen und losfahren Hauptmerkmale:300 ANSI Lumen, integriertes Google TV, ein 1,23 kg schweres Gehäuse, USB-C-Stromversorgung über eine Powerbank mit mindestens 65 W, ToF-Echtzeitfokus und ein um 110° verstellbarer Ständer.

Amazon: BOOM Air (189,98 $, regulär 299,99 $, 37 % Rabatt). Auch erhältlich bei Best Buy.

Informationen zu Aurzen

Aurzen ist ein weltweit tätiger Innovator im Bereich intelligenter Projektionstechnologie. Aurzen kombiniert fortschrittliche optische Technik mit intuitiver Software sowie benutzerorientiertem Design und bietet so Produkte, die Großbilderlebnisse in jeden Raum bringen. Das Unternehmen entwickelte mit dem ZIP den weltweit ersten dreifach zusammenklappbaren, wirklich tragbaren Projektor. Seine Designs wurden mehrfach international ausgezeichnet, unter anderem mit dem iF Design Award, dem Red Dot Award, dem G-Mark Award und dem IDEA Award. Weitere Informationen finden Sie auf www.aurzen.com.

Cision

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