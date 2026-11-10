EQS-News: Cantourage Group SE stärkt Profitabilität und europäische Marktposition trotz zunehmenden Preisdrucks

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Cantourage Group SE stärkt Profitabilität und europäische Marktposition trotz zunehmenden Preisdrucks



10.11.2026 / 07:23 CET/CEST

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- Umsatz Q3: 19,9 Mio. EUR (Q3 2025: 20,3 Mio. EUR); Bruttomarge: 35,3 % (Vorjahr: 18,1 %)

- EBITDA Q3: 1,9 Mio. EUR (Q3 2025: –2,2 Mio. EUR); EBITDA-Marge: 9,5 %

- Auslandsgeschäft trägt mehr als die Hälfte des Umsatzes; deutsche Preise zunehmend unter Druck

Die Cantourage Group SE („Cantourage“, ISIN: DE000A3DSV01) hat im dritten Quartal 2026 trotz anhaltenden Preiswettbewerbs im deutschen Markt ein deutlich positives Ergebnis erzielt. Das EBITDA stieg gegenüber dem Vorjahresquartal von -2,2 Mio. EUR auf 1,9 Mio. EUR, die EBITDA-Marge von -11,0 % auf 9,5 %. Bei einem Umsatz von 19,9 Mio. EUR (Vorjahr: 20,3 Mio. EUR) erhöhte sich die Bruttomarge von 18,1 % auf 35,3 %. Die konsequente Fokussierung auf höherwertige, margenstarke Produkte sowie die zunehmende Diversifikation über mehrere europäische Märkte stärken die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells und tragen maßgeblich zur verbesserten Ergebnisqualität bei.

In den ersten neun Monaten 2026 erwirtschaftete Cantourage 62,3 Mio. EUR Umsatz, 6,8 Mio. EUR EBITDA und eine EBITDA-Marge von 10,9 %. Die Eigenkapitalquote betrug zum 30. September 2026 75,6 %, die Net-Cash-Position 10,8 Mio. EUR. Diese finanzielle Basis gibt Cantourage Spielraum, Produktportfolio und internationale Präsenz weiterzuentwickeln.

Deutschland unter Preisdruck – Auslandsgeschäft gewinnt an Gewicht

In Deutschland erzielte Cantourage im dritten Quartal 9,5 Mio. EUR Umsatz (rund 48 % des Konzerns). Sinkende Marktpreise für Cannabisblüten und intensiver Wettbewerb belasteten nach Einschätzung des Unternehmens das Geschäft. Cantourage setzt deshalb gezielt auf differenzierte Premium-Sortimente statt auf zusätzliches Volumen um jeden Preis. Großbritannien erreichte 9,3 Mio. EUR Umsatz (rund 47 %), Polen 1,1 Mio. EUR (rund 6 %). Zusammen erwirtschafteten beide Märkte mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes und verringern damit die Konzentration auf Deutschland.

Monique Jaqqam, CFO der Cantourage Group SE: „Die deutliche Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr zeigt, dass unsere Fokussierung auf margenstarke Produkte und die breite Aufstellung in mehreren europäischen Märkten Wirkung entfalten. Gleichzeitig entwickeln wir unsere Finanzorganisation gezielt weiter. Mit einheitlichen Prozessen und der Umstellung auf IFRS schaffen wir die Voraussetzungen für mehr Transparenz, Verlässlichkeit und internationale Vergleichbarkeit.“

Drei konkrete Hebel für die Wettbewerbsposition

Mit dem dritten erfolgreich begleiteten EU-GMP-Zertifizierungsprojekt von All Nations - nach Green Karat und LOT420 - sowie fünfjährigen Exklusivvereinbarungen sichert Cantourage den Zugang zu international gefragten Premium-Cannabisprodukten. Das erschwert die Austauschbarkeit des Angebots und erhöht die Planbarkeit der Beschaffung. Neue Wirkstoffe auf Basis von Destillaten und Extrakten ergänzen das Blütensortiment und eröffnen zusätzliche pharmazeutische Anwendungsfelder. Mit der Weiterentwicklung von Telecan erweitert Cantourage zudem die digitalen Wege zu einer individuell ärztlich verantworteten Versorgung. Die medizinische Entscheidung bleibt unabhängig; für Cantourage liegt die strategische Relevanz in der stärkeren Präsenz im Versorgungsumfeld, nicht in einer automatisierten Verordnung.

Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von medizinischen Cannabispräparaten und pharmazeutischen Produkten. Mit seinem erfahrenen Managementteam und seiner „Fast Track Access“-Plattform ermöglicht Cantourage Produzenten aus aller Welt einen schnelleren, einfacheren und kosteneffizienteren Zugang zum wachsenden europäischen Markt für medizinisches Cannabis. Hierzu übernimmt das Unternehmen die Verarbeitung und den Vertrieb von Cannabisrohstoffen und -extrakten. Dabei stellt Cantourage konsequent die Einhaltung höchster europäischer pharmazeutischer Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Cannabisblüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage ist seit dem 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE000A3DSV01).

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Cantourage Group SE Feurigstraße 54 10827 Berlin Deutschland E-Mail: info@cantourage.com Internet: https://www.cantourage.com/ ISIN: DE000A3DSV01 WKN: A3DSV0 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 3912003NCTLO6YHA9V48 EQS News ID: 2431318

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