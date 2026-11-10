EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: Einladung zum Webcall zum dritten Quartal 2026 für Investoren, Analysten und Medien

onvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugen

EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Deutsche Rohstoff AG: Einladung zum Webcall zum dritten Quartal 2026 für Investoren, Analysten und Medien



10.11.2026 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Einladung zum Webcall zum dritten Quartal 2026 für Investoren, Analysten und Medien

Die Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht am Dienstag, den 17. November 2026, ihre Ergebnisse zum dritten Quartal 2026.

Wir laden Investoren, Analysten und andere Interessierte herzlich zu unserem Webcall am Dienstag, den 17. November 2026, um 11:00 Uhr ein.

Der Vorstand wird die Ergebnisse der ersten neun Monate präsentieren und einen Ausblick auf das restliche Jahr 2026 geben. Im Anschluss besteht die Gelegenheit für Fragen. Der Webcall findet auf Deutsch statt.

Dienstag, 17. November 2026

11:00 Uhr bis 11:40 Uhr

Bitte registrieren Sie sich für den Call hier:

Anmeldelink für den deutschsprachigen Call

Der Quartalsbericht sowie die Präsentation werden im Anschluss auf unserer Website veröffentlicht.

Sollten Sie Probleme mit der Registrierung haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info@rohstoff.de.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Freundliche Grüße

Jan-Philipp Weitz

Vorstand, CEO

Henning Döring

Vorstand, CFO

10.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG Q7, 24 68161 Mannheim Deutschland Telefon: 0621 490 817 0 E-Mail: info@rohstoff.de Internet: www.rohstoff.de ISIN: DE000A0XYG76 WKN: A0XYG7 Indizes: Scale Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 529900NNSQCX28FWBW79 EQS News ID: 2431270

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2431270 10.11.2026 CET/CEST