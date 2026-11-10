EQS-News: Die 19. Europa-China-Messe für Wirtschafts- und Technologiekooperation stärkt die Geschäftskooperation

EQS-News: China.org.cn / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Die 19. Europa-China-Messe für Wirtschafts- und Technologiekooperation stärkt die Geschäftskooperation



10.11.2026 / 09:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PEKING, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Dies ist ein Bericht von China.org.cn:

Die 19. Europa-China-Messe für Wirtschafts- und Technologiekooperation fand vom 21. bis 23. Oktober in Chengdu, Provinz Sichuan, statt und brachte Unternehmen und Institutionen aus China und Europa zusammen, um Möglichkeiten in den Bereichen Handel, Investitionen und technologische Innovation zu erkunden.

Die Messe, die von der Chinesischen Handelskammer für Internationalen Handel und der Europäischen Handelskammer in China gemeinsam organisiert wurde, stand unter dem Motto „Dialog und Zusammenarbeit für gemeinsamen Nutzen und Wohlstand".

Die diesjährige Messe lockte mehr als 1.800 Teilnehmer aus über 30 Ländern an, die 869 Unternehmen und Institutionen repräsentierten. Delegationen aus Portugal, der Schweiz, Frankreich, Großbritannien, Spanien und anderen Ländern nahmen teil, ebenso wie multinationale Unternehmen wie CMA CGM, Saint-Gobain, ABB, AstraZeneca, Bayer und Siemens.

Zum ersten Mal wurde auf der Messe ein intelligentes Matching-System eingeführt, das durch manuelle Koordination ergänzt wird, um die Verbindungen zwischen den Unternehmen zu verbessern. Insgesamt führten 174 chinesische und ausländische Unternehmen 365 Einzelgespräche, in denen mehr als 160 Kooperationsabsichten geäußert wurden und Geschäftsgespräche in potenzielle Projekte umgewandelt wurden.

Die Messe konzentrierte sich auf Sektoren wie neue Energien und Umweltschutz, Biomedizin, Agrar- und Ernährungswirtschaft, intelligente Robotik, Spitzentechnologien, Berufsbildung und Wirtschaftsrecht. Auch in Hainan, Tianjin, Taicang in der Provinz Jiangsu und anderen Regionen wurden Veranstaltungen zur Förderung von Investitionen und Handel abgehalten, um Kontakte zu europäischen Partnern zu knüpfen. Die Teilnehmer besuchten außerdem Industrieparks und Unternehmen, um Möglichkeiten auszuloten und die Projektentwicklung zu erleichtern.

Die Veranstaltung brachte auch Fortschritte bei regionalen und internationalen Partnerschaften. Loja (Spanien) und Pengzhou (Provinz Sichuan) unterzeichneten eine Absichtserklärung zur Aufnahme freundschaftlicher Kooperationsbeziehungen. Mehr als 20 portugiesische Unternehmen und Institutionen nahmen an der Messe teil, während der portugiesische Staatssekretär für Landwirtschaft bei einer Nebenveranstaltung eine Rede hielt. Das Vereinigte Königreich, das Ehrenland der Messe, war auch an der Organisation eines China-Europa-Austauschs zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Biomedizin beteiligt.

Da die globale wirtschaftliche Erholung weiterhin uneinheitlich verläuft, dient die Messe nach wie vor als Plattform für den Dialog und den Geschäftsaustausch zwischen China und Europa und fördert die Zusammenarbeit in den Bereichen Technologie, Marktzugang und Investitionen.

Die 19. Europa-China-Messe für Wirtschafts- und Technologiekooperation stärkt die Geschäftskooperation

http://www.china.org.cn/2026-11/06/content_118764228.shtml

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-19-europa-china-messe-fur-wirtschafts--und-technologiekooperation-starkt-die-geschaftskooperation-302934646.html

10.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2431628 10.11.2026 CET/CEST