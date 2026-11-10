EQS-News: Geely Farizon bringt das Modelljahr 2027 des SV in Deutschland auf den Markt und bietet lokalen Kunden integrierte Dienstleistungen für Pkw und Nutzfahrzeuge

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Geely Farizon bringt das Modelljahr 2027 des SV in Deutschland auf den Markt und bietet lokalen Kunden integrierte Dienstleistungen für Pkw und Nutzfahrzeuge



10.11.2026 / 23:10 CET/CEST

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KÖNIGSWINTER, Deutschland, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Geely Farizon hat das Modelljahr 2027 des Farizon SV in Deutschland auf den Markt gebracht und gleichzeitig einen neuen Müller-Händlerbetrieb in Königswinter eröffnet. Die Markteinführung markiert einen weiteren Schritt in der Marktentwicklung von Farizon in Deutschland und verbindet ein aktualisiertes Angebot an elektrischen Nutzfahrzeugen mit einem integrierten Verkaufs- und Serviceerlebnis, das die Pkw- und Nutzfahrzeugsparte von Geely zusammenführt.

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Die Veranstaltung brachte lokale Kunden und Geschäftspartner zusammen, um die Nutzfahrzeugpalette von Geely Farizon kennenzulernen. Zu den ausgestellten Fahrzeugen gehörten der SV-Laderaumausbau, der SV-Minibus, der V7E-Laderaumausbau und das V7E-Laderaummodell. Probefahrten sowohl mit dem SV als auch mit dem V7E boten den Teilnehmern die Gelegenheit, die Fahrzeuge hautnah zu erleben und ihre Eignung für verschiedene geschäftliche Einsatzzwecke zu erkunden.

Das SV-Modell des Modelljahres 2027 baut auf vier wesentlichen Stärken auf: Ladekapazität, Betriebseffizienz, Sicherheit und Fahrkomfort. Es verfügt über eine CATL-Batterie der nächsten Generation mit Schnellladefunktion, die Kunden dabei hilft, Ladeausfallzeiten zu reduzieren. Eine neue Allradvariante (AWD) erweitert die Einsatzmöglichkeiten zusätzlich und sorgt für verbesserte Traktion auf nassen Straßen, Steigungen und unbefestigten Untergründen. Diese Neuerungen bieten Unternehmen mehr Flexibilität unter verschiedenen Betriebsbedingungen.

Ein wichtiger Bestandteil der Markteinführung ist das neu eröffnete Müller-Autohaus, das Geelys Pkw- und Nutzfahrzeuggeschäft in Deutschland unter einem Dach vereint. Durch die Bündelung von Ressourcen und Fachwissen aus beiden Segmenten bietet das Autohaus lokalen Kunden Zugang zu Fahrzeugvorführungen, Probefahrten, Wartung, Kundendienst und Ersatzteilservice. Dieser integrierte Ansatz bietet Unternehmen eine zentrale Anlaufstelle für die Fahrzeugauswahl und die laufende Betreuung nach dem Kauf.

Geely Farizon stärkt zudem die Ersatzteilverfügbarkeit in ganz Europa. Das europäische Ersatzteilzentrum in Gaggenau, Deutschland, nahm im April 2026 den Betrieb auf und arbeitet eng mit dem globalen Ersatzteilvertriebszentrum von Geely in Ningbo, China, zusammen. Das Netzwerk aus zwei Lagern sichert die Ersatzteilversorgung für Wartung und Reparaturen und hilft so den Kunden, ihre Fahrzeuge auf der Straße und ihre Unternehmen am Laufen zu halten.

Seit dem Markteintritt in Deutschland im April 2026 hat Geely Farizon seine lokale Präsenz kontinuierlich ausgebaut. Das Farizon SV Modelljahr 2027 wurde zudem in Frankreich, Finnland und Norwegen eingeführt, weitere Markteinführungen in ganz Europa sind geplant.

Cision

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