EQS-News: HAMBORNER REIT AG legt Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2026 vor und erhöht operative Ergebnisprognose

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HAMBORNER REIT AG legt Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2026 vor und erhöht operative Ergebnisprognose



10.11.2026 / 07:00 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG

HAMBORNER REIT AG legt Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2026 vor und erhöht operative Ergebnisprognose

Transaktionsbedingter Rückgang der Miet- und Pachterlöse um 0,9 % auf 67,3 Mio. Euro

Positive Like-for-like-Mietentwicklung im Bestandsportfolio von 1,5 %

Funds from Operations bei 34,5 Mio. Euro bzw. 0,42 Euro je Aktie (-6,0 %)

Entwicklung der operativen Portfoliokennziffern im Rahmen der Erwartungen

Solide Finanzierungsstruktur mit Verschuldungsgrad (EPRA LTV) von 44,2 %

Konkretisierung der Umsatzerwartungen und Anhebung der FFO-Prognose für 2026

GESCHÄFTSENTWICKLUNG

Duisburg, 10. November 2026 – In einem weiterhin herausfordernden gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Umfeld entwickelte sich das operative Geschäft der HAMBORNER REIT AG in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Die Umsatz- bzw. Ergebnisentwicklung war insbesondere durch die Auswirkungen der Immobilienverkäufe, ein erhöhtes Kostenniveau sowie gestiegene Finanzierungskosten geprägt.

Die Erlöse aus Mieten und Pachten beliefen sich in den ersten neun Monaten auf 67,3 Mio. Euro und lagen damit 0,9 % unter dem Niveau der Vorjahresperiode. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf die im vergangenen sowie im laufenden Geschäftsjahr erfolgten Immobilienverkäufe zurückzuführen. Gegenläufig wirkten insbesondere vertraglich vereinbarte Mietanpassungen infolge der Inflationsentwicklung. Auf vergleichbarer Basis (Like-for-like) erhöhten sich die Mieterlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,0 Mio. Euro bzw. 1,5 %.

Die Funds from Operations (FFO) reduzierten sich gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 6,0 % auf 34,5 Mio. Euro. Der FFO je Aktie belief sich auf 0,42 Euro nach 0,45 Euro im Vorjahreszeitraum. Neben den verminderten Mieterlösen wirkten sich insbesondere gestiegene Finanzierungskosten sowie höhere Aufwendungen für Immobilienbetrieb und -instandhaltung auf die Ergebnisentwicklung aus.

Die Bilanz- und Finanzierungsstruktur der Gesellschaft erwies sich auch im anhaltend anspruchsvollen Zins- und Immobilienmarktumfeld als stabil. Die REIT-Eigenkapitalquote belief sich zum 30. September 2026 auf 55,2 % nach 54,7 % zum Jahresende 2025. Der EPRA Loan-to-Value (LTV) lag mit 44,2 % nahezu unverändert auf dem Niveau des Jahresendes 2025 (44,3 %).

PORTFOLIOENTWICKLUNG

Nach dem Besitzübergang der bereits zum Jahresende 2025 veräußerten Einzelhandelsimmobilie in Ditzingen im ersten Quartal erfolgte zum 1. September 2026 der Übergang des auf Grundlage der strategischen Neuausrichtung veräußerten Büroobjekts in Neu-Isenburg.

Mit dem Abschluss der Transaktion hat HAMBORNER einen ersten Schritt zur strategischen Weiterentwicklung des Immobilienportfolios und zur angestrebten Reduzierung des Büroanteils vollzogen. Die Veräußerung stärkt den finanziellen Spielraum für gezielte Reinvestitionen in ertragsstarke Einzelhandelsimmobilien mit attraktivem Cashflow-Profil.

Die Verkehrswerte des Immobilienportfolios blieben im dritten Quartal unverändert. Zum 30. September 2026 umfasste das Portfolio der Gesellschaft 62 Immobilien mit einem Verkehrswert von insgesamt rund 1,3 Mrd. Euro. Der Nettovermögenswert (NAV) belief sich auf 8,85 Euro je Aktie nach 9,07 Euro zum Jahresende 2025 und 8,72 Euro zum Ende des ersten Halbjahres 2026.

OPERATIVE ENTWICKLUNG

Die operativen Portfoliokennziffern bewegten sich im Berichtszeitraum auf dem erwarteten Niveau. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) lag zum 30. September 2026 bei 5,0 Jahren. Die stichtagsbezogene EPRA-Leerstandsquote erhöhte sich unterjährig geringfügig auf 4,4 %, bewegte sich damit jedoch weiterhin auf einem vergleichsweise niedrigen Stand.

Die Vermietungsaktivitäten entwickelten sich im Jahresverlauf weiterhin positiv. Seit Jahresbeginn hat die Gesellschaft Mietverträge über eine Fläche von rund 27.500 m² abgeschlossen, wobei insbesondere erfolgreiche Vertragsverlängerungen mit Büromietern zur hohen Mieterverbleibquote von rund 85 % beitrugen.

AUSBLICK

Für den weiteren Jahresverlauf erwartet die Gesellschaft auch unter den anhaltend anspruchsvollen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine weitgehend planmäßige Geschäftsentwicklung.

Auf Grundlage der Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate sowie einer aktualisierten Aufwands- und Ertragsschätzung konkretisiert die Gesellschaft ihre bisherige Umsatzprognose und hebt die Prognose für das operative Ergebnis (FFO) an.

Für das Geschäftsjahr 2026 werden nunmehr Erlöse aus Mieten und Pachten zwischen 88,5 Mio. Euro und 90,0 Mio. Euro erwartet. Zuvor war eine Bandbreite von 87,5 Mio. Euro bis 89,5 Mio. Euro prognostiziert worden.

Das operative Ergebnis wird sich voraussichtlich zwischen 42,0 Mio. Euro und 44,0 Mio. Euro bewegen, während bislang von 38,0 Mio. Euro bis 42,0 Mio. Euro ausgegangen wurde. Die Prognoseanhebung ist unter anderem auf erfolgreiche Vermietungsaktivitäten im laufenden Geschäftsjahr zurückzuführen, die gegenüber der ursprünglichen Planung teilweise mit geringeren Aufwendungen für Miet-Incentivierungen und Mieterausbauten bzw. Instandhaltungsmaßnahmen verbunden waren.

WESENTLICHE FINANZ- UND PORTFOLIOKENNZAHLEN ZUM 30. SEPTEMBER 2026

9M 2026 9M 2025 Veränderung Erlöse aus Mieten und Pachten 67,3 Mio. € 67,9 Mio. € -0,9 % Betriebsergebnis -1,3 Mio. € 16,4 Mio. € n/a Periodenergebnis -11,8 Mio. € 9,2 Mio. € n/a Funds from Operations (FFO) 34,5 Mio. € 36,7 Mio. € -6,0 % Funds from Operations (FFO) je Aktie 0,42 € 0,45 € -6,0 % 30. Sept. 2026 31. Dez. 2025 Veränderung REIT EK-Quote 55,2 % 54,7 % +0,5 %-Punkte Loan to Value (LTV) 44,2 % 44,3 % -0,1 %-Punkte EPRA Net Asset Value (NAV) 720,3 Mio. € 738,1 Mio. € -2,4 % EPRA Net Asset Value (NAV) je Aktie 8,85 € 9,07 € -2,4 % EPRA Net Tangible Assets (NTA) 720,3 Mio. € 738,1 Mio. € -2,4 % EPRA Net Tangible Assets (NTA) je Aktie 8,85 € 9,07 € -2,4 % Anzahl der Objekte 62 64 -2 Verkehrswert des Immobilienportfolios 1.302,4 Mio. € 1.348,5 Mio. € -3,4 % EPRA Leerstandsquote 4,4 % 3,5 % +0,9 %-Punkte Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge 5,0 Jahre 5,3 Jahre -0,3 Jahre

Die vollständige Zwischenmitteilung zum 30. September 2026 steht im Bereich Finanzberichte auf der Internetseite der Gesellschaft zum Download zur Verfügung. Weiterführende Informationen zu den dargestellten Kennziffern können dem Glossar entnommen werden.

ÜBER DIE HAMBORNER REIT AG

Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, die ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit verteiltes diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von rd. 1,3 Mrd. Euro. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden attraktive Nahversorgungsimmobilien wie großflächige Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren und Baumärkte in zentralen Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark frequentierten Stadtrandlagen deutscher Groß- und Mittelstädte sowie moderne Büroobjekte an etablierten Standorten.

Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre nachhaltig attraktive Dividendenstrategie sowie ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur aus. Die Gesellschaft ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer.

KONTAKT

Christoph Heitmann

Head of Capital Markets, Financing & Sustainability

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M: info@ir.hamborner.de

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