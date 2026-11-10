EQS-News: KPS will MM Packaging von MM Group übernehmen

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KPS will MM Packaging von MM Group übernehmen



10.11.2026 / 21:40 CET/CEST

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MM Packaging wird ein eigenständiges Unternehmen

MM Group behält eine Beteiligung von 30 %

NEW YORK, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP („KPS") hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von MM Packaging (das „Unternehmen") von der Mayr-Melnhof Karton AG („MM Group") zu einem Unternehmenswert von 2,4 Milliarden Euro unterzeichnet. MM Group behält eine Beteiligung von 30 % am Unternehmen. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen gesellschaftsrechtlichen und behördlichen Genehmigungen sowie weiterer üblicher Bedingungen, wobei die Übernahme des französischen Geschäftsbereichs zusätzlich Konsultationsverfahren mit den Arbeitnehmervertretern voraussetzt. Nach Abschluss der Transaktion wird MM Packaging als eigenständiges Unternehmen weitergeführt und den Namen MM Packaging beibehalten.\

KPS Logo

MM Packaging ist ein weltweit tätiger Hersteller von Verpackungsprodukten für Konsumgüter, darunter Faltschachteln, Etiketten sowie Beipackzettel, für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Pharma- und Gesundheitsbranche, die Schönheits- und Körperpflegebranche sowie den Haushaltspflegebereich. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wien, Österreich, betreibt mehr als 50 Produktionsstätten in 19 Ländern und hat rund 8500 Beschäftigte. Es ist der weltweit größte Hersteller von Sekundärverpackungen für pharmazeutische Produkte und ein führender Hersteller von Faltschachteln für Lebensmittel in Europa. MM Packaging unterhält langjährige Geschäftsbeziehungen zu vielen der weltweit führenden Lebensmittel-, Konsumgüter- und Pharmaunternehmen, wobei die wichtigsten Kundenbeziehungen im Durchschnitt mehr als 20 Jahre bestehen.

Michael Psaros, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von KPS, sagte: „MM Packaging ist ein branchenführendes Unternehmen, und wir freuen uns darauf, es als unabhängiges Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben. Wir wissen das Vertrauen, das die MM Group in KPS setzt, zu schätzen und freuen uns auf unsere Partnerschaft. KPS hat mit Investitionen im Verpackungssektor über Papier-, Karton- und Metallsubstrate hinweg außerordentliche Erfolge erzielt. Wir werden unsere umfassende Branchenerfahrung, unsere finanziellen Ressourcen, unser Engagement für höchste Fertigungsqualität und unsere globale Präsenz nutzen, um das Wachstum von MM Packaging voranzutreiben."

Peter Oswald, Vorstandsvorsitzender der MM Group, sagte: „Diese Transaktion wird MM Packaging die Möglichkeit bieten, sein Wachstum unter der Führung von KPS zu beschleunigen, einem Unternehmen, das seine Fachkenntnisse in der Leitung großer, weltweit tätiger Produktions- und Industrieunternehmen unter Beweis gestellt hat. Mit unserer verbleibenden Beteiligung von 30 % kann MM Group an der künftigen Wertschöpfung von MM Packaging unter der Eigentümerschaft von KPS teilhaben. Wir freuen uns auf unsere Partnerschaft mit KPS."

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison LLP und Schönherr fungierten als Rechtsberater und Barclays Bank Ireland plc und Citi als Finanzberater von KPS.

Informationen zu KPS Capital Partners, LP KPS verwaltet über seine verbundenen Verwaltungsgesellschaften die KPS Special Situations Funds, eine Familie von Investmentfonds mit einem verwalteten Vermögen von rund 19,1 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Juni 2026). Seit über drei Jahrzehnten arbeiten die Partner von KPS mit großem Engagement daran, durch Mehrheitsbeteiligungen an Produktions- und Industrieunternehmen in einer Vielzahl von Branchen, darunter Grundstoffe, Markenartikel für den Konsumgüterbereich, Gesundheits- und Luxusprodukte, Automobilteile, Investitionsgüter sowie allgemeine Fertigung, einen signifikanten Kapitalzuwachs zu erzielen. KPS ist bestrebt, Wert für seine Investoren zu schaffen, indem das Unternehmen konstruktiv mit talentierten Managementteams zusammenarbeitet, um Unternehmen zu verbessern und Investitionsrenditen zu erzielen, indem es die strategische Position, die Wettbewerbsfähigkeit sowie die Rentabilität seiner Portfoliounternehmen strukturell verbessert, anstatt sich primär auf finanzielle Hebelwirkung zu stützen. Die Portfoliogesellschaften der KPS Funds erwirtschaften derzeit einen jährlichen Gesamtumsatz von rund 26,1 Milliarden US-Dollar, betreiben 277 Produktionsstätten in 25 Ländern und verfügen direkt und durch Joint Ventures weltweit über rund 62 000 Beschäftigte (Stand: 30. Juni 2026). Die Anlagestrategie und die Portfoliounternehmen von KPS sind auf www.kpsfund.com ausführlich beschrieben.

Informationen zur MM Group Die MM Group ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich faserbasierter Konsumverpackungen und engagiert sich dafür, Menschen ein besseres Leben auf einem besseren Planeten zu ermöglichen. Mit einem Portfolio, das Karton, Faltschachteln, Kraft- und Feinpapiere, Beipackzettel sowie Etiketten umfasst, bietet MM Innovationen, bei denen die Recyclingfähigkeit im Mittelpunkt steht. Als börsennotiertes Unternehmen verbindet MM Group langfristige Orientierung mit klarer ökologischer Verantwortung.

Cision

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