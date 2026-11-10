EQS-News: mwb fairtrade und mwb research vollziehen Trennung

EQS-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

mwb fairtrade und mwb research vollziehen Trennung



10.11.2026 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





mwb fairtrade und mwb research vollziehen Trennung



Gräfelfing, 9 November 2026: Die Trennung zwischen der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG und der mwb research AG ist vollzogen. Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen ist beendet.

mwb research hat ihre Firmenbezeichnung geändert. Damit endet die Nutzung der Marke mwb durch das Research-Unternehmen.

Weitere Kooperationen zwischen beiden Unternehmen sind nicht vorgesehen.

Für mwb fairtrade ist die im April angekündigte Neuordnung damit abgeschlossen. Das Unternehmen konzentriert sich auf sein eigenes Geschäft und seine weitere Entwicklung.

Die Trennung erfolgte im gegenseitigen Einvernehmen.

Zu mwb:

Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassener Wertpapierdienstleister mit Niederlassungen in Gräfelfing bei München, Hamburg, Hannover, Frankfurt und Berlin. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet. 1999 erfolgte der Börsengang. Heute ist die mwb-Aktie (ISIN DE000A3EYLC7, WKN A3EYLC) an der Börse München im Segment m:access notiert wie auch im Freiverkehr an den Börsen Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg und Stuttgart sowie an der Tradegate Berlin Stock Exchange. Mit Erlaubnissen zum Betreiben des Kommissions- und Emissionsgeschäfts, des Eigenhandels, des Platzierungsgeschäfts sowie der Anlage- und Abschlussvermittlung gehört mwb zu den führenden, auf den börslichen und außerbörslichen Wertpapierhandel fokussierten Wertpapierinstituten in Deutschland und ist innerhalb dieser Peergroup besonders breit aufgestellt. Das Leistungsspektrum umfasst Kapitalmarkttransaktionen, Listings, Zahlstellenfunktion, Designated Sponsoring, institutionelle Kundenbetreuung im In- und Ausland sowie Orderausführung. Mit mwb analytics ergänzt die Gesellschaft ihr Angebot um eigenes Research für Small und Mid Caps. Im Wertpapierhandel betreut mwb gut 57.000 Orderbücher in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und offenen Investmentfonds. Damit ist mwb einer der größten Skontroführer in Deutschland.



Kontakt und weitere Informationen:

mwb Wertpapierhandelsbank AG

Kai Jordan

Kleine Johannisstrasse 4

D-20457 Hamburg

Tel: +49 40-360995-20

E-Mail: kjordan@mwbfairtrade.com



Disclaimer:

Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ist Herausgeber des vorliegenden Dokumentes. Obwohl die Informationen in diesem Dokument aus Quellen stammen, die die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG für zuverlässig erachtet, kann für die Richtigkeit der Informationen in diesem Dokument keine Gewähr übernommen werden.

Dieses Dokument stellt keinen Prospekt dar und ist nicht geeignet, als Grundlage zur Beurteilung der in dem Dokument vorgestellten Wertpapiere herangezogen zu werden. In diesem Dokument enthaltene Schätzungen und Meinungen stellen ausschließlich der Beurteilungen der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokumentes dar und können zu jedem Zeitpunkt ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG oder ihre verbundenen Unternehmen können von Zeit zu Zeit Bestände an den in diesem Dokument genannten Wertpapieren oder an darauf basierenden derivaten Finanzinstrumenten halten, können andere Dienstleistungen (einschließlich solcher als Berater) für jedes in diesem Dokument genannte Unternehmen erbringen oder erbracht haben, und können - soweit gesetzlich zulässig - die hierin enthaltenen Informationen oder die Recherchen, auf denen sie beruhen, vor ihrer Veröffentlichung verwendet haben.

Ein wie auch immer geartetes Beratungsverhältnis zwischen der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG und dem Empfänger dieses Dokumentes wird durch die Übersendung oder Weitergabe dieses Dokuments nicht begründet. Jeder Empfänger muss eigene Anstrengungen unternehmen und Vorkehrungen zu treffen, um die Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit einer Anlageentscheidung unter Berücksichtigung seiner persönlichen und wirtschaftlichen Belange zu prüfen. Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG haftet weder für Konsequenzen aus dem Vertrauen auf in diesem Dokument enthaltenen Meinungen oder Aussagen noch für Unvollständigkeiten in diesem Dokument. Jede US-Person, die dieses Dokument erhält und Transaktionen mit hierin genannten Wertpapieren tätigen möchte, ist verpflichtet, dies durch einen in den USA zugelassenen Dienstleister zu tun.

10.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Rottenbucher Straße 28 82166 Gräfelfing Deutschland Telefon: +49 (0)89 858 52-305 Fax: +49 (0)89 858 52-5 05 E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com Internet: www.mwbfairtrade.com ISIN: DE000A3EYLC7 WKN: A3EYLC Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 391200ENQM9FRDEEWW40 EQS News ID: 2430840

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2430840 10.11.2026 CET/CEST