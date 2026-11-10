EQS-News: Shelly Group beschleunigt Umsatzwachstum im dritten Quartal und bestätigt Jahresprognose 2026

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Shelly Group beschleunigt Umsatzwachstum im dritten Quartal und bestätigt Jahresprognose 2026



10.11.2026 / 18:30 CET/CEST

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Shelly Group beschleunigt Umsatzwachstum im dritten Quartal und bestätigt Jahresprognose 2026



Konzernumsatz erhöht sich um 29,8 % auf EUR 112,8 Mio.; Wachstum im dritten Quartal auf 35,1 % beschleunigt

EBIT legt um 25,4 % auf EUR 27,5 Mio. zu; EBIT-Marge bei 24,3 % (9M 2025: 25,2 %)

Nettoergebnis wächst um 28,5 % auf EUR 23,8 Mio.; Ergebnis je Aktie EUR 1,30 (9M 2025: EUR 1,01)

Zahlungsmittel mehr als verdoppelt auf EUR 31,1 Mio. (31. Dezember 2025: EUR 13,7 Mio.)

Installateur-Netzwerk erreicht rund 11.300 Mitglieder

Jahresprognose 2026 bestätigt: Umsatz EUR 195,0 Mio. bis EUR 205,0 Mio., EBIT EUR 47,0 Mio. bis EUR 52,0 Mio.



Sofia / München, 10. November 2026 – Shelly Group SE (Ticker SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat in den ersten neun Monaten 2026 Umsatz und Ergebnis weiter gesteigert. Im dritten Quartal hat sich das Umsatzwachstum gegenüber den beiden Vorquartalen beschleunigt. Die Shelly Group baute ihre Vertriebskanäle im DIY- und Professional-Segment weiter aus und stärkte ihre internationale Präsenz. Das Netzwerk professioneller Installateure erweiterte sich allein im dritten Quartal um mehr als 2.700 auf rund 11.300 Mitglieder und unterstreicht die anhaltende Dynamik im Professional-Segment. Die Shelly Cloud-Nutzerbasis erreichte 3,4 Millionen aktive Nutzer (30. September 2025: rund 2,4 Millionen).



Konzernzahlen (ungeprüft)

in EUR Mio. 9M/26 9M/25 ∆ Konzernumsatz 112,8 86,9 29,8 % EBIT 27,5 21,9 25,4 % EBIT-Marge 24,3 % 25,2 % Nettoergebnis 23,8 18,5 28,5 % Eigenkapitalquote 81,4 % 80,3 % Operativer Cashflow 26,2 6,9 279,7 % Free Cashflow 20,7 4,3 380,6 % Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 31,1 13,7 127,4 %

Hinweis:Der Vergleich von Eigenkapitalquote und Zahlungsmitteln bezieht sich auf die Stichtage 30. September 2026 und 31. Dezember 2025. Die Zahlen für den Neunmonatszeitraum 2026 sind ungeprüft. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Umsatz- und Ergebniswachstum in den ersten neun Monaten 2026

Die Shelly Group erhöhte den Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2026 um 29,8 % auf EUR 112,8 Mio. Im dritten Quartal beschleunigte sich das Wachstum auf 35,1 %, der Quartalsumsatz erreichte EUR 44,5 Mio. Das Bruttoergebnis legte mit 35,2 % überproportional auf EUR 67,7 Mio. zu. Die Bruttomarge verbesserte sich auf 60,0 % (9M 2025: 57,6 %). Den höheren Rohertrag hat die Shelly Group gezielt in Wachstum investiert: Die Vertriebs- und Marketingaufwendungen nahmen auf EUR 16,2 Mio. zu (9M 2025: EUR 10,4 Mio.), getragen insbesondere durch verkaufsfördernde Marketingmaßnahmen. Die Verwaltungsaufwendungen erhöhten sich infolge des organisatorischen Ausbaus und des Markteintritts in neue Länder auf EUR 24,1 Mio. (9M 2025: EUR 16,1 Mio.). Das EBIT wuchs um 25,4 % auf EUR 27,5 Mio., die EBIT-Marge lag bei 24,3 % (9M 2025: 25,2 %). Im dritten Quartal erreichte das EBIT mit EUR 9,7 Mio. das Niveau des Vorjahresquartals, das durch Währungseffekte und Anpassungen bei der Umsatzrealisierung begünstigt war. Das Nettoergebnis verbesserte sich um 28,5 % auf EUR 23,8 Mio., das Ergebnis je Aktie auf EUR 1,30 (9M 2025: EUR 1,01).



Starke Cashflow-Entwicklung und weitere Verbesserung im Working Capital

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich in den ersten neun Monaten 2026 auf EUR 26,2 Mio. (9M 2025: EUR 6,9 Mio.). Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente erhöhten sich gegenüber dem Jahresende 2025 um 127,4 % auf EUR 31,1 Mio. Darin sind die Dividendenzahlung, der Erwerb der verbleibenden Anteile an Shelly Tech sowie Investitionen in Produktionskapazitäten und Forschung und Entwicklung bereits berücksichtigt. Die Eigenkapitalquote lag zum 30. September 2026 bei 81,4 %. Beim Cash Conversion Cycle setzte sich die Verbesserung fort: Er verkürzte sich im dritten Quartal um weitere 6 Tage auf 249 Tage und liegt damit 28 Tage unter dem Wert zum Jahresende 2025. Die Debitorenlaufzeit (DSO) lag mit 150 Tagen 42 Tage unter dem Jahresendwert 2025, die Lagerreichweite (DIO) sank auf 131 Tage. Bis zum Jahresende 2026 soll der Cash Conversion Cycle in den Zielkorridor von 220 bis 240 Tagen zurückgehen.



Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt der Verwaltungsrat die Prognose mit einem Konzernumsatz in einer Bandbreite zwischen EUR 195,0 Mio. und EUR 205,0 Mio. sowie einem EBIT zwischen EUR 47,0 Mio. und EUR 52,0 Mio. Wie in den Vorjahren wird das vierte Quartal vom saisonal starken DIY-Geschäft, Black Friday und dem Weihnachtsgeschäft geprägt sein.



Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot

Die SE 2026 A SAS, eine mittelbare hundertprozentige Tochtergesellschaft der Schneider Electric SE, hat am 28. September 2026 auf Grundlage des am 24. September 2026 geschlossenen Investment Agreements ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien der Shelly Group zu einem Angebotspreis von EUR 70,00 je Aktie in bar bei der bulgarischen Finanzaufsichtskommission („FSC“) registriert. Der Verwaltungsrat hat sich am 5. Oktober 2026, gestützt auf eine unabhängige Fairness Opinion der Freitag & Co. GmbH, für die Unterstützung des Angebots ausgesprochen. Mit Beschluss vom 22. Oktober 2026 hat die FSC die Bieterin aufgefordert, das Angebotsdokument zu ergänzen und zu präzisieren. Die wesentlichen Angebotsbedingungen einschließlich des Angebotspreises sind davon nicht berührt. Die Annahmefrist beginnt erst mit der Veröffentlichung des von der FSC genehmigten Angebotsdokuments. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmeschwelle von 95 % sowie der erforderlichen behördlichen Freigaben.



Wolfgang Kirsch, Co-CEO der Shelly Group SE, zur Geschäftsentwicklung: „In den ersten neun Monaten haben wir Umsatz und Ergebnis weiter gesteigert, und im dritten Quartal hat unser Wachstum noch einmal an Fahrt gewonnen. Besonders erfreulich entwickelt sich das Professional-Segment: Unser Installateur-Netzwerk hat sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Mit einem starken Produktprogramm für das vierte Quartal und einer soliden Finanzposition sind wir gut aufgestellt, unsere Jahresziele zu erreichen.“



Earnings Call:

Die Co-CEOs Dimitar Dimitrov und Wolfgang Kirsch sowie CFO Iliyana Krushkova werden die ungeprüften Konzernergebnisse für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026 im Rahmen einer Webcast-Präsentation am 11. November 2026 um 09.00 Uhr MEZ (10.00 Uhr OEZ) erläutern. Der Webcast/Call wird in englischer Sprache abgehalten.

Bitte registrieren Sie sich für die Teilnahme an dem Webcast/Call unter:

Shelly Group – Earnings Call 9M 2026.



Über Shelly Group

Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vermarktet IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität und ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Remote-Kontrolle und -Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart Building-Lösungen über Mobiltelefone, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern. Zusätzlich zum Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Herstellung der Produkte bei Auftragsfertigern. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Vertriebsorganisationen in den Regionen DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz), BeNeLux (Belgien, Niederlande, Luxemburg), Nordics (Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland) und Iberia (Spanien und Portugal) sowie in Polen, Italien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Bulgarien, Slowenien, den USA und China ist die Shelly Group international breit aufgestellt.

Die Shelly Group SE (ISIN: BG1100003166) ist an der Bulgarischen Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA: SLYG) notiert und Bestandteil des SDAX.



Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Telefon: +49 89 125 09 0331

E-Mail: sp@crossalliance.de

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Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren der Shelly Group dar. Das Angebot wird ausschließlich auf Grundlage des Angebotsdokuments nach dessen Freigabe durch die FSC unterbreitet. Aktionären wird empfohlen, das Angebotsdokument sowie die begründete Stellungnahme des Verwaltungsrats der Shelly Group sorgfältig zu lesen, sobald diese verfügbar sind.

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