EQS-News: Special Optics stellt speziell entwickelte Mikroskopobjektive für Quantenanwendungen vor

EQS-News: Special Optics / Schlagwort(e): Produkteinführung

Special Optics stellt speziell entwickelte Mikroskopobjektive für Quantenanwendungen vor



10.11.2026 / 21:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DENVILLE, N.J., 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Special Optics®, ein führender Hersteller von optischen Präzisionssystemen, gab die Markteinführung der Q-Series™ bekannt, einer Reihe von sofort verfügbaren Mikroskopobjektiven, die speziell für Quantenanwendungen entwickelt wurden. Im Gegensatz zu wiederverwendeten Katalogoptiken ist die Q-Serie so konzipiert, dass sie die Präzision, Stabilität und Flexibilität erfüllt, die Quantenumgebungen erfordern.

Die Q-Serie deckt die Mehrheit der realen Anwendungsfälle der Quantenphysik ab, einschließlich Experimenten mit neutralen Atomen und kalten Atomen, ohne dass lange kundenspezifische Vorlaufzeiten erforderlich sind. Die Plattform unterstützt mehrere Atomarten, darunter Rubidium, Strontium, Barium und Ytterbium, und bietet eine präzise Farbkorrektur über mehrere Laserwellenlängen hinweg, um den sich wandelnden experimentellen und Forschungsanforderungen gerecht zu werden. Die hohe Laserleistung ermöglicht es den Anwendern, mehr Atome gleichzeitig zu manipulieren, sodass Forschungsteams sicher von der Konzeptvalidierung zu groß angelegten Experimenten übergehen können.

Die Q-Serie, die in mehr als einem Jahrzehnt der Zusammenarbeit mit führenden Quantenforschungsinstitutionen entwickelt wurde, übersetzt bewährte kundenspezifische Designs in eine sofort verfügbare Plattform für Quantenforscher und Systementwickler.

„Forscher mussten sich traditionell zwischen wiederverwendeten Standardoptiken und langwierigen kundenspezifischen Entwicklungszyklen entscheiden", sagte Craig Fitzgerald, Leiter der Geschäftsentwicklung bei Special Optics. „Die Q-Serie ändert das, indem sie die erste sofort verfügbare Objektivplattform für Quantenanwendungen bietet und es akademischen Laboren und Quantentechnologieunternehmen ermöglicht, Vorlaufzeiten und experimentelle Risiken zu reduzieren."

Mehr über die Ziele der Q-Serie erfahren Sie unter diesem Link.

Über Spezialoptik

Special Optics (ein Unternehmen von Navitar) ist Teil der Ultra Precision Technologies Division von AMETEK, Inc. Das Unternehmen entwirft und fertigt kundenspezifische optische Systeme und Komponenten für die Bereiche Biowissenschaften, Halbleiterinspektion, industrielle Bildgebung, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und fortgeschrittene Forschungsanwendungen. Mit Expertise in optischem Design, Engineering und Präzisionsfertigung liefert Special Optics innovative Lösungen zur Bewältigung komplexer Herausforderungen in den Bereichen Bildgebung und Photonik. Weitere Informationen finden Sie unter www.navitar.com/specialoptics.

Über AMETEK

AMETEK, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von industriellen Technologielösungen, der eine Vielzahl attraktiver Nischenmärkte bedient und einen Jahresumsatz von rund 9 Milliarden US-Dollar erzielt. Weitere Informationen finden Sie unter www.ametek.com.

Medienkontakt: sales.specialoptics@ametek.com

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/special-optics-stellt-speziell-entwickelte-mikroskopobjektive-fur-quantenanwendungen-vor-302935512.html

10.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2432210 10.11.2026 CET/CEST