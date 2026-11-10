EQS-News: Symrise AG kündigt Wechsel im Finanzvorstand an und verlängert Vorstandsmandat von Walter Ribeiro

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Symrise AG kündigt Wechsel im Finanzvorstand an und verlängert Vorstandsmandat von Walter Ribeiro



10.11.2026 / 18:02 CET/CEST

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Pressemitteilung

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Holzminden, 10. November 2026

Symrise AG kündigt Wechsel im Finanzvorstand an und verlängert Vorstandsmandat von Walter Ribeiro Martin Huber folgt im Rahmen einer geordneten Nachfolgeplanung auf Olaf Klinger als Finanzvorstand (CFO) der Symrise AG Olaf Klinger wird seine erfolgreiche, elfjährige Amtszeit bei der Symrise AG zum 31. März 2027 beenden Martin Huber verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Führungs- und Finanzerfahrung und übernimmt die Position als Finanzvorstand bei der Symrise AG zum 1. April 2027 Vorstandsmandat von Walter Ribeiro als Präsident Taste, Nutrition & Health um weitere vier Jahre bis zum 19. September 2031 verlängert

Der Aufsichtsrat der Symrise AG, eines weltweit führenden Anbieters von Duft- und Geschmackstoffen sowie kosmetischen und funktionalen Inhaltsstoffen, hat im Rahmen einer langfristig geplanten Nachfolgeregelung die Bestellung von Martin Huber (56) zum künftigen Finanzvorstand (CFO) des Unternehmens bekannt gegeben. Er wird die Position zum 1. April 2027 übernehmen. Huber folgt auf Olaf Klinger (61), der nach einer erfolgreichen elfjährigen Amtszeit als Finanzvorstand sein Vorstandsmandat niederlegen wird. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat das Vorstandsmandat von Walter Ribeiro (56), Präsident Taste, Nutrition & Health, um weitere vier Jahre verlängert.

Geplante Nachfolge im Finanzvorstand

Michael König, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Symrise AG, sagte: „Wir sind Olaf Klinger für seine herausragende Führung und sein Engagement für Symrise während seiner dann mehr als elfjährigen Amtszeit sehr dankbar. Mit seiner Finanzexpertise, seinem konsequenten Fokus auf Wertsteigerung und seinem Einsatz für profitables Wachstum hat er maßgeblich zur erfolgreichen Entwicklung von Symrise und zur starken Positionierung des Unternehmens am Kapitalmarkt beigetragen. Im Namen des gesamten Aufsichtsrats danke ich Olaf Klinger für seinen außergewöhnlichen Beitrag und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute. Im Rahmen unserer langfristigen Nachfolgeplanung freuen wir uns, Martin Huber bei Symrise begrüßen zu dürfen. Mit seiner Branchenexpertise, seiner internationalen Erfahrung und seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz bringt er beste Voraussetzungen mit, um die nächste Phase der nachhaltigen Entwicklung und Wertentwicklung von Symrise erfolgreich mitzugestalten.“

Martin Huber verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Führungs- und Finanzerfahrung bei Nestlé, Nespresso und zuletzt Aryzta. Im Laufe seiner Karriere hat er globale Finanzorganisationen geführt und die operative und finanzielle Transformation internationaler Unternehmen maßgeblich mitgestaltet. Bei Aryzta spielte er eine zentrale Rolle in der Neuausrichtung des Unternehmens und trug wesentlich zur Verbesserung von Profitabilität, Cashflow und Kapitalrendite bei. Dabei verbindet er konsequente finanzielle Disziplin mit einem klaren Blick für unternehmerische Chancen. In seiner neuen Funktion wird er auf dem starken finanziellen Fundament von Symrise aufbauen und seine Erfahrung in die weitere Umsetzung der laufenden Transformation, eine disziplinierte Kapitalallokation sowie langfristiges profitables Wachstum und nachhaltige Wertschaffung einbringen.

„Symrise verbindet eine starke Innovationskultur mit attraktiven Wachstumsmärkten und einer klaren langfristigen Strategie. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen und den Teams weltweit die weitere Entwicklung des Unternehmens mitzugestalten“, sagt Martin Huber. „Mit der ONE SYM-Transformation hat Symrise eine klare Agenda definiert. Mein Ziel ist es, zu ihrer konsequenten Umsetzung beizutragen und auf dem starken Fundament des Unternehmens aufzubauen. So wollen wir profitables und nachhaltiges Wachstum fördern und langfristig Wert für unsere Kunden, Mitarbeitenden und Aktionäre schaffen.“

Olaf Klinger, Finanzvorstand der Symrise AG, erklärte: „Mit ONE SYM haben wir eine langfristige Transformation auf den Weg gebracht, die nun in ihre nächste Phase eintritt und über das Ende meiner aktuellen Amtszeit hinausreichen wird. Da ich nicht vorgesehen hatte, Symrise nach Januar 2028 für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen, halte ich es für den richtigen Moment, die Übergabe an die nächste CFO-Generation zu vollziehen. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Ich möchte meinen Teams und allen Symrisern weltweit danken, dass sie die letzten elf Jahre zu einer so erfolgreichen und lohnenden Reise gemacht haben.“

Zum Zeitpunkt seines Ausscheidens wird Olaf Klinger über elf Jahre Chief Financial Officer von Symrise gewesen sein. Während seiner Amtszeit spielte er eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung des globalen Wachstums des Unternehmens, der Stärkung des Finanzprofils und der Cashflow-Ausrichtung, der Finanzierung strategischer Investitionen und Akquisitionen sowie der guten Positionierung an den Kapitalmärkten. Symrise trat während seiner Amtszeit in den DAX ein und verzeichnete ein kontinuierliches Dividendenwachstum. Olaf Klinger bleibt bis zum 31. März 2027 Chief Financial Officer und wird eine geordnete Übergabe an Martin Huber sicherstellen.

Vertrag von Walter Ribeiro um vier Jahre verlängert

Der Aufsichtsrat der Symrise AG hat zudem den Vertrag von Walter Ribeiro, Mitglied des Vorstands und Präsident Taste, Nutrition & Health, um weitere vier Jahre bis zum 19. September 2031 verlängert. Ribeiro gehört dem Vorstand der Symrise AG seit September 2024 an.

Ribeiro gehört dem Unternehmen seit mehr als 30 Jahren an und hat in dieser Zeit zahlreiche internationale Führungsfunktionen übernommen. Mit seiner umfassenden Branchenexpertise, seiner internationalen Erfahrung und seinem tiefen Verständnis der gesamten Wertschöpfungskette hat er maßgeblich zur erfolgreichen Entwicklung des Segments Taste, Nutrition & Health sowie zum nachhaltigen Wachstum von Symrise beigetragen.

Mit Blick auf die Verlängerung seines Vorstandsmandats sagte Walter Ribeiro: „Ich danke dem Aufsichtsrat für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Teams weltweit Taste, Nutrition & Health weiter zu stärken, zur erfolgreichen Entwicklung von Symrise insgesamt beizutragen und nachhaltigen Mehrwert für unsere Kunden, Aktionäre und alle weiteren Stakeholder zu schaffen.“

Über Symrise

Symrise ist ein globaler Anbieter von Geschmack- und Duftstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.

Mit einem Umsatz von rund 4,9 Mrd. € im Geschäftsjahr 2025 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien sowie in Nord- und in Lateinamerika vertreten.

Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden.

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