EQS-News: XLIO sichert sich weitere 100 Millionen Dollar für den Aufbau von Startups für Unternehmenskäufer

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XLIO sichert sich weitere 100 Millionen Dollar für den Aufbau von Startups für Unternehmenskäufer



10.11.2026 / 14:35 CET/CEST

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Globaler Made-to-Order™-Startup-Hersteller eröffnet Büro in Austin unter der Leitung von CEO Ron Kornfeld

AUSTIN, Texas, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- XLIO hat sich zusätzliche 100 Millionen Dollar gesichert, wodurch sich die insgesamt verfügbare Finanzierungsfazilität auf 150 Millionen Dollar beläuft. Die Mittel werden für den Aufbau von kundenspezifischen Startups für führende Technologieunternehmen eingesetzt. CEO Ron Kornfeld wird die Leitung des neuen Büros in Austin, Texas, übernehmen.

XLIO Ventures

Made to Order bietet Unternehmen einen alternativen Weg zum Zugang zu neuen Technologien. Anstatt ein bestehendes Unternehmen zu kaufen und es anzupassen, definiert der Kunde genau die Fähigkeiten, die er benötigt. XLIO finanziert und gründet anschließend ein eigenes Startup, das die Dienstleistung erbringt und dort angesiedelt und eingetragen wird, wo es dem Kunden am besten passt. Sobald das Unternehmen die vereinbarten KPIs erreicht hat, in der Regel innerhalb von ein bis drei Jahren, übernimmt der Kunde sowohl das Team als auch die Technologie. Die Vertragssummen liegen üblicherweise zwischen 10 und 50 Millionen Dollar.

Die neuen Finanzmittel ermöglichen es XLIO, mehr Made-to-Order-Projekte parallel durchzuführen und das Modell sowohl auf neue Sektoren als auch auf neue Regionen auszudehnen.

Das Büro in Austin, 801 Barton Springs Rd, Austin 78704, Texas, bringt XLIO in die Nähe der Ingenieure, Gründer und Firmenkunden, für die Made to Order entwickelt wurde. Laut Crunchbase haben in Austin ansässige Startups im Jahr 2025 eine Rekordsumme von 7,19 Milliarden US-Dollar an Risikokapital eingesammelt, ein Plus von 64,8 % gegenüber 2024.

Die Startup-Szene in der Region hat tiefe Wurzeln. IBM, Texas Instruments und Motorola eröffneten zwischen 1967 und 1974 Niederlassungen in Austin, Dell wurde 1984 in der Stadt gegründet. Durch ihre frühe Präsenz wurde der Grundstein für die Ingenieursausbildung gelegt, der später die Hauptsitze von Unternehmen wie Tesla in die Region lockte und heute eine neue Generation von Startups hervorbringt.

„Austins Startup-Szene ist dynamisch", sagte Ron Kornfeld, CEO von XLIO Ventures. „Hier gibt es herausragende Ingenieurskompetenz, einen stetigen Nachschub an erfahrenen Gründern und eine Geschäftswelt, die neue Unternehmen unterstützt. Ich bin hierher gezogen, weil ich möchte, dass unsere Kunden daran teilhaben. Mit Made to Order können Unternehmen auf das Talent und das Tempo von Austin zurückgreifen, um genau die Technologie zu erhalten, die sie benötigen – entwickelt von einem Team, das sich ausschließlich darauf konzentriert. Dank dieser Finanzierung können wir viel mehr von ihnen dabei helfen, hier Fuß zu fassen."

Über XLIO

XLIO Ventures wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London und Seattle. Das Unternehmen bietet Organisationen einen neuen Weg, um die benötigte Technologie zu erwerben. Mit seinem Made to Order™-Modell finanziert und entwickelt XLIO ein eigenes Technologieunternehmen, das genau auf die Bedürfnisse eines einzelnen Kunden zugeschnitten ist, und überträgt es dann erst nach Erreichen der vereinbarten Leistungsziele durch eine Übernahme an den Kunden. Unter der Leitung von CEO Ron Kornfeld und mit Unterstützung von Private Equity arbeitet XLIO mit Technologieanbietern und anderen großen Organisationen zusammen, die sich Wettbewerbsvorteile durch Investitionen in ihre eigene proprietäre Technologie verschaffen. Mehr erfahren Sie unter xl.io.

Medienkontakt

Andrew Moloney, XLIO Ventures, press@xl.io

Cision

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