EQS-NVR: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Deutsche Bank AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Deutsche Bank AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



10.11.2026 / 16:15 CET/CEST

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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

Deutsche Bank AG

Taunusanlage 12

60325 Frankfurt a. M.

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 09.11.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

1859797317

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 60325 Frankfurt a. M. Deutschland Internet: www.db.com LEI Code: 7LTWFZYICNSX8D621K86

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