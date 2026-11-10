EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Bitte beachten Sie, dass sich der ausgewählte Grund für die Meldung auf die konkrete Aktivität bezieht, die an dem Datum erfolgte, an dem der Schwellenwert überschritten oder erreicht wurde, und die zur Auslösung der Meldepflicht beigetragen hat. Daher entspricht dieser möglicherweise nicht dem Vergleich der prozentualen Werte „Neu“ und „Vorher“ im Abschnitt „Gesamtpositionen“.