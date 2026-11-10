EQS-PVR: Vossloh Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group · Uhr
Thema: Infrastruktur
EQS Stimmrechtsmitteilung: Vossloh Aktiengesellschaft
Vossloh Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
10.11.2026 / 16:32 CET/CEST
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|Vossloh Aktiengesellschaft
|Straße, Hausnr.:
|Vosslohstr. 4
|PLZ:
|58791
|Ort:
|Werdohl
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|5299003HAEOUVX3HWX43
2. Grund der Mitteilung
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|Sonstiger Grund:
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Juristische Person: Wellington Management Group LLP
Registrierter Sitz, Staat: Boston, Vereinigte Staaten von Amerika
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
|04.11.2026
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|5.26 %
|0.03 %
|5.29 %
|19320597
|letzte Mitteilung
|4.64 %
|0.02 %
|4.66 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE0007667107
|0
|1016540
|0.00 %
|5.26 %
|Summe
|1016540
|5.26 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0.00 %
|Summe
|0
|0.00 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Equity Swap
|05.05.2028
|05.05.2028
|Cash settlement
|4092
|0.02 %
|Equity Swap
|20.05.2033
|20.05.2033
|Cash settlement
|664
|0 %
|Equity Swap
|15.05.2033
|15.05.2033
|Cash settlement
|247
|0 %
|Summe
|5003
|0.03 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|Wellington Management Group LLP
|%
|%
|%
|Wellington Group Holdings LLP
|%
|%
|%
|Wellington Investment Advisors Holdings LLP
|%
|%
|%
|Wellington Management Global Holdings, Ltd.
|%
|%
|%
|Wellington Management International Ltd.
|3.11 %
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Wellington Management Group LLP
|%
|%
|%
|Wellington Group Holdings LLP
|%
|%
|%
|Wellington Management Funds Holdings LLP
|%
|%
|%
|Wellington Alternative Investments LLC
|%
|%
|%
|Wellington Global Multi-Strategy Master Fund (Cayman) L.P.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Wellington Management Group LLP
|%
|%
|%
|Wellington Group Holdings LLP
|%
|%
|%
|Wellington Management Funds Holdings LLP
|%
|%
|%
|Wellington Alternative Investments LLC
|%
|%
|%
|Wellington Global Multi-Strategy Fund, L.P.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Wellington Management Group LLP
|%
|%
|%
|Wellington Group Holdings LLP
|%
|%
|%
|Wellington Investment Advisors Holdings LLP
|%
|%
|%
|Wellington Management Company LLP
|4.32 %
|%
|%
|Wellington Global Multi-Strategy Fund
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Wellington Management Group LLP
|%
|%
|%
|Wellington Group Holdings LLP
|%
|%
|%
|Wellington Management Funds Holdings LLP
|%
|%
|%
|Wellington Alternative Investments LLC
|%
|%
|%
|Wellington Master Emerging Alternatives Fund (Cayman) L.P.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Wellington Management Group LLP
|%
|%
|%
|Wellington Group Holdings LLP
|%
|%
|%
|Wellington Management Funds Holdings LLP
|%
|%
|%
|Wellington Alternative Investments LLC
|%
|%
|%
|Wellington Strategic European Equity Long/Short Master Fund (Cayman) L.P.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Wellington Management Group LLP
|%
|%
|%
|Wellington Group Holdings LLP
|%
|%
|%
|Wellington Management Funds Holdings LLP
|%
|%
|%
|Wellington Alternative Investments LLC
|%
|%
|%
|Wellington Strategic European Equity Long/Short Fund (Cayman) L.P.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Wellington Management Group LLP
|%
|%
|%
|Wellington Group Holdings LLP
|%
|%
|%
|Wellington Management Funds Holdings LLP
|%
|%
|%
|Wellington Alternative Investments LLC
|%
|%
|%
|Wellington Strategic European Equity Long/Short Fund, L.P.
|%
|%
|%
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
Datum
|10.11.2026
10.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vossloh Aktiengesellschaft
|Vosslohstr. 4
|58791 Werdohl
|Deutschland
|Internet:
|www.vossloh.com
|LEI Code:
|5299003HAEOUVX3HWX43
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2432034 10.11.2026 CET/CEST
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