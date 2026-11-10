LBBW Kapitalmärkte Daily
Erholung zum Wochenauftakt
Rückläufiger Ölpreis bringt Erholung
Die Aktienmärkte legten gestern deutlich zu und holten einen beträchtlichen Teil der Verluste aus der Vorwoche wieder auf. Der DAX schloss 1,7 % höher bei 26.267 Punkten. An der Wall Street stieg der S&P 500 um 2,3 % und der technologielastige Nasdaq Composite um 2,7 %. Sowohl die zuvor stark verkauften KI-Titel legten zu als auch der breite Markt. Für Erleichterung sorgten die gesunkenen Risiken einer weiteren militärischen Eskalation im Iran-Krieg. Die US-Regierung hat nach Gesprächen mit Katar bekräftigt, vorerst auf größere Militär-schläge zu verzichten. Brent verbilligte sich am Montag um 5,9 % und gab heute im frühen asiatischen Handel nochmals leicht nach auf 91,88 USD je Barrel. Auch der Nikkei 225 legte zu und stieg über die Marke von 60.000 Punkten. Nvidia konnte vom freundlichen Umfeld dagegen nicht profitieren. Das Index-Schwergewicht leitete nach der aufgedeckten brisanten "China-Affäre" von Jensen Huang eine Untersuchung gegen den erfolgreichen CEO ein.
Hohe Nachfrage nach Tech-Anleihen
Während KI-Aktien in der vergangenen Woche durch die US-Wahl unter Druck gerieten, konnten die US-Techs ein hohes Volumen an neuen Anleihen platzieren. Zunächst begab der Google-Mutterkonzern Alphabet 6 Mrd. EUR. Danach trat der Hyperscaler Meta sogar direkt am Wahltag an den US-Markt und beschaffte sich 25 Mrd. USD. Tags darauf gab der US-Konzern sein Debut am EUR-Anleihemarkt und beschaffte sich dort 9 Mrd. EUR - die zweitgrößte Transaktion seit Jahresanfang und die historisch viertgrößte EUR-Transaktion eines Unternehmens. Die Nachfrage nach den EUR-Bonds von Meta erreichte Berichten zufolge ein historisches Rekordvolumen von über 50 Mrd. EUR. Allerdings mussten die US-Techs trotz ihrer sehr guten Ratings deutliche Preisaufschläge gegenüber Bundesanleihen bezahlen. Bei Alphabet erhielten Investoren gegenüber vergleichbaren ausstehenden Alphabet-Anleihen eine jährliche Zulage von ca. 20 Basispunkten. Und bei Meta entsprach das Pricing der erstmaligen Bond-Neuemissionen eher dem von Unternehmen mit einem Rating im BBB Segment: Die EUR-Bonds mit Laufzeiten von 4 bis 38 Jahren sind mit Kupons von 4,3 % bis 6,4 % ausgestattet.
Heute US-InflationsdatenBei den Makrodaten ist der Fokus der Anleger heute auf die US-Konsumentenpreise ausgerichtet, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Gegenüber dem Vormonat dürften sie im Oktober um ca. 0,3 % zugelegt haben. Eine höher als erwartete Preissteigerung könnte die Sorgen vor stärkeren Zinserhöhungen wieder befeuern.
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