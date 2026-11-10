EZB-Chefvolkswirt stimmt Finanzmärkte auf weitere Zinserhöhung ein

Reuters · Uhr
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10. Nov (Reuters) - ⁠Angesichts steigender Inflationsgefahr im Euroraum steuert die EZB laut ihrem Chefvolkswirt Philip Lane wohl auf eine dritte Zinserhöhung im laufenden Jahr zu. Ein solcher Schritt ‌sei "klug", falls sich die Datenlage bis zur Zinssitzung im Dezember nicht ändere, sagte der Ire am Dienstag ⁠Bloomberg ⁠TV. Ende des Jahres sei mit einer Inflationsrate von "ein wenig" über vier Prozent zu rechnen. Die hohen Energiepreise haben die Teuerung im Euroraum bereits auf den höchsten Stand seit mehr als drei ‌Jahren getrieben und die EZB ‌damit in Zugzwang gebracht: Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 4,0 Prozent, nach 3,8 Prozent im September.

Die Europäische ⁠Zentralbank (EZB) strebt eine Inflationsrate von 2,0 Prozent an. Sie ‌warnte jüngst vor steigender ⁠Inflationsgefahr im Zusammenhang mit dem andauernden Ölpreisschock infolge des Iran-Krieges. Sie hat den Leitzins bereits im Juni und September angehoben: Nachdem sie ‌den Einlagensatz zuletzt bei ⁠2,50 Prozent belassen hatte, dürfte ⁠sie sich im Dezember weiter gegen den Preisauftrieb stemmen. Signale in diese Richtung kamen unlängst auch von Bundesbankchef Joachim Nagel. Er nannte eine Zinserhöhung im Dezember "aus heutiger Sicht sehr wahrscheinlich notwendig". Das EZB-Ratsmitglied betonte, der Inflationsausblick habe sich zuletzt verschlechtert.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Kerstin ⁠Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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