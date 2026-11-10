London, ⁠10. Nov (Reuters) - Laut US-Notenbankdirektor Christopher Waller treibt steigender Preisdruck die Federal Reserve voraussichtlich geldpolitisch in die Offensive. "Es hat den Anschein, als ‌würde sich die Inflation von unserem Zielwert entfernen, statt sich ihm anzunähern", sagte er ⁠am ⁠Dienstag in London. In einem solchen Fall müsse man geldpolitisch "aggressiver vorgehen", betonte das Direktoriumsmitglied. Er äußerte sich wenige Stunden vor Veröffentlichung der Verbraucherpreisdaten: Von Reuters befragte ‌Experten erwarten, dass die Inflationsrate ‌auf 3,9 Prozent steigen wird.

Die Teuerung liegt seit Jahren über dem Notenbankziel von 2,0 ⁠Prozent. Die Fed achtet dabei besonders auf ein ‌Inflationsmaß, das auf ⁠die Konsumgewohnheiten der Verbraucher zugeschnitten ist - den PCE-Index. Die daraus berechnete Rate lag im September bei 3,6 Prozent: Die ‌Notenbank hat im ⁠selben Monat auf den ⁠vom Ölpreisschock ausgelösten Inflationsschub reagiert und erstmals in diesem Jahr die Zinsen erhöht. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass sie im Dezember nachlegen wird.

(Bericht von David Milliken, geschrieben von Reinhard BeckerRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)