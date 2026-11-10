Fed-Gouverneurin Logan befürwortet mindestens zwei weitere Zinserhöhungen

HOUSTON (dpa-AFX) - Die Präsidentin der Federal Reserve Bank von Dallas, Lorie Logan, hat sich für mindestens zwei weitere Leitzinserhöhungen in den USA ausgesprochen. "Angesichts der aktuellen Aussichten ist für mich nach wie vor klar, dass das FOMC mindestens zwei weitere Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte vornehmen muss", sagte Logan am Dienstag in einer Rede auf einer Konferenz in Houston. Es könne möglich sein, in diesem Winter schneller vorzugehen, als es das FOMC bisher in diesem Herbst getan habe, fügte Logan hinzu. Logan ist derzeit im geldpolitischen Ausschuss (FOMC) der US-Notenbank stimmberechtigt.

Die Fed hatte auf ihrer Sitzung Ende Oktober die Leitzinsen bestätigt, nachdem sie im September um 0,25 Prozentpunkte erhöht worden waren. Dies war die erste Leitzinsanhebung seit dem Jahr 2023. Die nächste Zinssitzung ist im Dezember. Vor den Aussagen wurden die Verbraucherpreisdaten für den Monat Oktober veröffentlicht. Diese fielen höher als erwartet aus.

US-Notenbank-Gouverneur Christopher Waller hatte sich am Vormittag für eine Zinserhöhung im Dezember ausgesprochen und dabei auch eine Anhebung um 0,50 Prozentpunkte nicht ausgeschlossen. Sollte sich die Inflation weiter beschleunigen, würde er eine Anhebung in dieser Höhe unterstützen, um die Glaubwürdigkeit der Zentralbank zu wahren, sagte er am Dienstag in London. Die Wirtschaft sei stark und der Arbeitsmarkt stabil, aber die Inflation sei weiter zu hoch./jsl/he