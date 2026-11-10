Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 10.11.2026

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Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 10. November 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
CoreWeaveBericht 3. Quartal 2026
D-Wave QuantumBericht 3. Quartal 2026
Elmos SemiconductorBericht 3. Quartal 2026
Henkel Vz.Bericht 3. Quartal 2026
InfineonBericht Geschäftsjahr 2026
JenoptikBericht 3. Quartal 2026
JungheinrichBericht 3. Quartal 2026
K+SBericht 3. Quartal 2026
Petrobras VzBericht 3. Quartal 2026
Porsche Automobil HoldingBericht 3. Quartal 2026
Rigetti ComputingBericht 3. Quartal 2026
Sea Limited (ADR)Bericht 3. Quartal 2026
SoftBank GroupBericht 2. Quartal 2026
TAG ImmobilienBericht 3. Quartal 2026
UniperBericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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