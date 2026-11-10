Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 10.11.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 10. November 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|CoreWeave
|Bericht 3. Quartal 2026
|D-Wave Quantum
|Bericht 3. Quartal 2026
|Elmos Semiconductor
|Bericht 3. Quartal 2026
|Henkel Vz.
|Bericht 3. Quartal 2026
|Infineon
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Jenoptik
|Bericht 3. Quartal 2026
|Jungheinrich
|Bericht 3. Quartal 2026
|K+S
|Bericht 3. Quartal 2026
|Petrobras Vz
|Bericht 3. Quartal 2026
|Porsche Automobil Holding
|Bericht 3. Quartal 2026
|Rigetti Computing
|Bericht 3. Quartal 2026
|Sea Limited (ADR)
|Bericht 3. Quartal 2026
|SoftBank Group
|Bericht 2. Quartal 2026
|TAG Immobilien
|Bericht 3. Quartal 2026
|Uniper
|Bericht 3. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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