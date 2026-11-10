Kommentar zum Anthropic-IPO

Für Anleger ist das miese KI-Umfeld ein Glücksfall

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: KI

KI-Konzern Anthropic hat die Preisspanne für den Börsengang verkündet. Sie liegt wegen der schlechten Börsenstimmung weit unter früheren Prognosen – gut für Anleger.

Georg Buschmann

Redaktionsleiter
Die Claude-App auf einem Smartphone
Quelle: Adobe.com/Rozai Photography
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Jetzt ist es also offiziell: Anthropic, die Firma hinter der KI "Claude", strebt beim nahenden Börsengang eine Bewertung von einer Billion Dollar an. 70 bis 78 Dollar je Aktie soll das Unternehmen kosten, wenn es – wie aktuell erwartet wird – kommende Woche an die Börse geht. Das geht aus dem heute veröffentlichten IPO-Prospekt hervor. Bis zu 64 Milliarden Dollar sollen dem Unternehmen im Zuge des Börsengangs zufließen.

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Claude App-Symbol von Anthropic auf einem Smartphone-Display

All diese Zahlen klingen für sich genommen natürlich immer noch enorm. Aber: Gemessen daran, dass vor dem IPO über eine Bewertung von bis zu zwei Billionen Dollar spekuliert worden war, ist das moderat. Mehr noch: Eine Billion sind nur wenig mehr als die Bewertung, die Anthropic im Mai bei der letzten privaten Finanzierungsrunde zugestanden wurde.

SpaceX war im Juni viel teurer

Besonders deutlich wird der Unterschied, wenn man Anthropic mit der seit Juni börsennotierten SpaceX vergleicht. SpaceX kam damals auf eine Bewertung von 1,75 Billionen Dollar und sammelte 75 Milliarden Dollar Emissionserlös ein – beides Werte, die Anthropic klar unterschreitet.

Mit der Bewertung von einer Billion beträgt das Kurs/Umsatz-Verhältnis basierend auf der Schätzung für das laufende Jahr (65 Milliarden Dollar) nur 15. SpaceX war mit 36 (basierend auf einem geschätzten Umsatz von 49 Milliarden Dollar 2026) mehr als doppelt so teuer.

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Das lag auch am Umfeld. Das IPO von SpaceX hatte quasi perfektes Timing; die Euphorie rund um KI war gerade am Höhepunkt. Abzulesen etwa daran, dass der chip- (und damit KI-)lastige koreanische Index Kospi eine Woche später sein bisheriges Allzeithoch markierte. Seither aber ist die Branchenstimmung merklich abgekühlt, vom Allzeithoch ist der Kospi aktuell über 40 Prozent gefallen.

Zuletzt dämpften Ängste, dass die amerikanischen Demokraten nach ihrem Wahlsieg bei den Zwischenwahlen den Ausbau der KI-Infrastruktur verlangsamen könnten – der Nasdaq verlor am vergangenen Donnerstag mit 6,4 Prozent so viel wie zuletzt 2020.

Schlecht fürs Unternehmen, gut für Anleger

Das ist aus Unternehmenssicht für Anthropic natürlich misslich. Denn durch die gedämpfte Stimmung kann das Unternehmen deutlich weniger Geld einnehmen oder muss deutlich mehr Aktien ausgeben. Für Aktionäre dagegen kann sich die getrübte Stimmung noch als Segen erweisen.

Denn sie müssen so für die Anthropic nur relativ wenig bezahlen – und haben entsprechend noch Spielraum beim Kurs, wenn das Unternehmen weiterhin so stark wächst wie bislang erhofft. Bei SpaceX hingegen war die hohe Bewertung zum Börsenstart zwar schön für den Konzern, der sich so günstig viel Kapital beschaffen konnte.

Anleger dagegen haben bisher noch keinen Schnitt gemacht: Mit 142 Dollar lag der Nasdaq-Schlusskurs gestern nur sieben Dollar oder fünf Prozent über dem Emissionspreis aus dem Juni – bei erheblichen Schwankungen (siehe Chart oben). Die Chancen stehen gut, dass die Bilanz für Anthropic-Zeichner nach einem halben Jahr besser aussieht.

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