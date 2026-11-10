Gartner: KI schafft Millionen zusätzliche Arbeitsplätze

Frankfurt, 10. ⁠Nov (Reuters) - Die Furcht vor einer "Job-Apokalypse" durch die Verbreitung Künstlicher Intelligenz (KI) ist der Beratungsfirma Gartner zufolge unbegründet. Bis zum Jahr 2030 würden durch diese Technologie unter dem Strich 1,7 Millionen zusätzliche Stellen geschaffen, prognostizierte Gartner-Expertin Helen Poitevin ‌in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Durch die Automatisierung von Tätigkeiten würden zwar 8,9 Millionen Arbeitsplätze wegfallen. Gleichzeitig kämen ⁠jedoch 10,6 ⁠Millionen Jobs hinzu.

Dies umfasse sowohl direkte als auch indirekte Effekte, erläuterte Poitevin. Zu Ersterem gehöre der wachsende Bedarf an Arbeitskräften zum Bau und Betrieb neuer Rechenzentren sowie zur Überwachung und Steuerung von KI-Anwendungen. Die Sekundäreffekte seien schwieriger vorherzusagen, ließen sich aber aus früheren technologischen Umwälzungen ableiten. ‌So sei beispielsweise durch den Siegeszug des ‌Online-Handels die Zahl der Arbeitsplätze in der Lagerhaltung oder der Logistik gestiegen.

In den vergangenen Monaten haben zahlreiche Unternehmen in größerem Umfang Stellenstreichungen angekündigt und dies ⁠vor allem mit dem verstärkten Einsatz von KI begründet. So bietet der ‌Softwarekonzern Microsoft einem Viertel seiner Belegschaft, ⁠etwa 60.000 Personen, Abfindungen an. Die Alphabet-Tochter Google hat ein ähnliches Programm aufgelegt. Von diesem Jobabbau sei aber gerade einmal ein Prozent direkt auf Produktivitätsgewinne durch KI zurückzuführen, betonte Poitevin. Knapp ‌ein Viertel beruhe auf einer strategischen ⁠Neuausrichtung der Unternehmen. Mehr als 60 ⁠Prozent der Stellenstreichungen hätten völlig andere Gründe wie beispielsweise die Entwicklung der Konjunktur.

Auch nach Einschätzung des Personalvermittlers Adecco dient KI vielen Managern nur als Vorwand, um Kürzungen zu rechtfertigen. Einer Studie der Beratungsfirma BearingPoint zufolge erwarten zwar fast alle Unternehmen in den kommenden Jahren personelle Überkapazitäten. Die Diskussion dürfe jedoch nicht auf Arbeitsplatzabbau reduziert werden. Um das Potenzial von KI auszuschöpfen, müssten Stellen vielmehr neu zugeschnitten und Ressourcen anders verteilt ⁠werden.

(Bericht von Hakan ErsenRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkt)