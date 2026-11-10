Gasspeicher: Uniper sieht sich für Winter gut gerüstet

Energiewirtschaft

Düsseldorf (dpa) - Deutschlands größter Betreiber von Erdgasspeichern, Uniper, sieht sich in Sachen Wintervorsorge gut aufgestellt. «Uniper hat Vorsorge getroffen, um die zuverlässige Erdgasversorgung seiner Kunden auch in einem kalten Winter zu unterstützen», teilte das Unternehmen in Düsseldorf mit.

Werde der zur Stilllegung angezeigte Speicher Breitbrunn herausgerechnet, seien die Uniper-Speicher am 1. November zu rund 81 Prozent gefüllt gewesen. Damit habe man deutlich über dem durchschnittlichen Füllstand in Deutschland von rund 60 Prozent gelegen. Uniper ist einer der größten Gasgroßhändler Deutschlands. Das Unternehmen versorgt rund 1.000 Stadtwerke und Industrieunternehmen mit Erdgas.

Neunmonatszahlen: Uniper verdoppelt bereinigten Nettogewinn

Uniper bestätigte die jüngst vorab veröffentlichten Unternehmenszahlen. Demnach erzielte der Energiekonzern mit Stromerzeugung sowie Gas- und Energiehandel rund 579 Millionen Euro bereinigten Nettogewinn und damit mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum (268 Millionen Euro). Auch die Prognose wurde bestätigt: Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet das Unternehmen mit 550 bis 650 Millionen Euro.

2022 wäre Uniper fast zusammengebrochen, als Russland nach dem Angriff auf die Ukraine kein Pipelinegas mehr lieferte und die Preise für Ersatzlieferungen in extreme Höhen schossen. Der deutsche Staat rettete das Unternehmen mit Milliarden-Beihilfen und wurde quasi Alleineigentümer. Die EU hatte die Beihilfen damals unter vielen Auflagen erlaubt. Eine davon ist, dass Deutschland seine Beteiligung bis spätestens Ende 2028 auf höchstens 25 Prozent plus eine Aktie wieder reduzieren muss. Ob dies über einen Börsengang, einen Verkauf an Investoren oder eine Kombination von beidem geschieht, ist noch offen.

Dividende soll jedes Jahr um 7 Prozent steigen

Das Unternehmen bereitet sich auf eine Reprivatisierung vor. So wurde Mitte Oktober der Vertrag von Vorstandschef Michael Lewis bis Ende Oktober 2031 verlängert. Am vergangenen Freitag gab das Unternehmen dann seine mittelfristige Dividendenpolitik bekannt. Sie sieht eine sogenannte Basisdividende von 300 Millionen Euro vor sowie eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 7 Prozent. Der Hauptversammlung will man unter bestimmten Voraussetzungen für das Geschäftsjahr 2026 eine Dividende von 321 Millionen Euro vorschlagen, das sind 0,77 Cent je Aktie.

«Wir investieren in Versorgungssicherheit und die Transformation des Energiesystems», sagte Lewis jetzt bei der Vorlage der Quartalszahlen. «Damit schaffen wir die Voraussetzungen für steigende Ergebnisse in den kommenden Jahren.» An diesem potenziellen Wachstum wolle man die Aktionärinnen und Aktionäre beteiligen.