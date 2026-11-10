Gasspeicherbetreiber warnen vor Gasengpässen bei extremer Kälte

Berlin, 10. ⁠Nov (Reuters) - Der Branchenverband Initiative Energien Speichern (INES) warnt angesichts der niedrigen Gasspeicherstände vor Versorgungsengpässen in einem extrem kalten Winter. Nach neuen Modellrechnungen des Verbandes könnten im Januar, Februar und März 2027 monatlich bis zu 6,6 Terawattstunden ‌Erdgas fehlen, teilte INES am Dienstag mit. Das entspricht etwa dem Gasverbrauch von anderthalb Wintertagen in Deutschland. An einzelnen Januartagen könnte die ⁠Versorgungslücke bei ⁠extremen Temperaturen sogar 1,7 Terawattstunden erreichen, was rund 40 Prozent des durchschnittlichen Tagesverbrauchs im Januar 2026 wären. Dabei geht der Verband von einem extrem kalten Winter wie im Jahr 2010 aus. Ein solcher Temperaturverlauf gilt laut INES als weniger wahrscheinlich. Bei normalen oder ‌milden Temperaturen sei die Gasversorgung dagegen gesichert.

Die ‌Berechnungen berücksichtigen bereits zusätzliche Gasimporte aus europäischen Nachbarländern und eine vollständige Auslastung der buchbaren LNG-Terminalkapazitäten. "Niedrige Speicherfüllstände stellen ein erhebliches Risiko für die Versorgungssicherheit dar", ⁠erklärte INES-Geschäftsführer Sebastian Heinermann. Der Verband fordert neben einer staatlichen Gasreserve finanzielle ‌Anreize zur Einspeicherung oder eine Verpflichtung ⁠zur Speichernutzung.

INES vertritt 17 Betreiber von Gas- und Wasserstoffspeichern, darunter SEFE, Uniper und VNG. Seine Mitglieder stehen für mehr als 90 Prozent der deutschen Gasspeicherkapazitäten. Sie haben auch ein wirtschaftliches ‌Interesse an einer stärkeren Nutzung ⁠der Speicher, da sie mit der ⁠Vermarktung ihrer Kapazitäten Geld verdienen.

Die deutschen Gasspeicher waren zum 1. November lediglich zu rund 61 Prozent gefüllt. Seither haben sie sich etwas geleert. Nach Daten des europäischen Gasinfrastrukturverbands GIE waren sie zuletzt noch zu rund 59 Prozent gefüllt.

Die Bundesnetzagentur schätzt die Gefahr einer angespannten Gasversorgung jedoch als gering ein. Deutschland sei dank zusätzlicher Importmöglichkeiten nicht mehr zwingend auf das Erreichen der Speicherziele angewiesen.

(Bericht von ⁠Holger Hansen Redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)