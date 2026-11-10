Berlin, 10. ⁠Nov (Reuters) - Die Grünen haben Union und SPD vor einem drohenden Bruch bei der Förderung erneuerbarer Energien gewarnt. Sollte der Koalition nicht rasch eine Einigung bei der ‌Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) gelingen, drohe im Januar ein "Fadenriss", sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge am Dienstag in Berlin. Hintergrund ⁠seien auslaufende ⁠Fristen auf europäischer Ebene. "Dann droht, dass die gesamte Förderung für die erneuerbaren Energien in Frage gestellt ist", warnte sie.

Der Bundestag berät derzeit über Gesetzentwürfe der Bundesregierung zum EEG und zu einem Netzpaket. Bislang ‌liegt dazu keine Einigung der ‌Koalitionsfraktionen und damit auch kein Termin für eine Verabschiedung durch den Bundestag vor. Die Zeit drängt, da die beihilferechtliche ⁠Genehmigung der EU-Kommission für die EEG-Förderung am 31. Dezember ‌2026 ausläuft. Ohne eine ⁠rechtzeitige Verlängerung oder Neugenehmigung droht ab Januar eine Förderlücke für neue Wind- und Solaranlagen. Bestehende Förderansprüche bleiben dagegen grundsätzlich erhalten.

Dröge verwies darauf, dass ‌ihre Fraktion einen Notfallgesetzentwurf ⁠vorgelegt habe, der zumindest die ⁠dringendsten Voraussetzungen für eine weitere europarechtliche Verlängerung der EEG-Förderung schaffen könne. Dass sich CDU und SPD bislang nicht auf eine Lösung geeinigt hätten, sei "eine klimafeindliche, aber auch eine wirtschaftsfeindliche Politik", kritisierte Dröge. Sie forderte die Koalitionsfraktionen auf, noch rechtzeitig eine Einigung zu erzielen.

(Bericht von Holger HansenRedigiert von Scot W. ⁠StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)