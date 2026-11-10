Grüne werfen Merz Wortbruch bei Stromsteuer vor - Kritik an Etatkürzungen

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠10. Nov (Reuters) - Grünen-Co-Fraktionschefin Katharina Dröge hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vor den abschließenden Haushaltsberatungen aufgefordert, die Stromsteuersenkung für alle Verbraucher umzusetzen. "Er hat zum tausendsten ‌Mal den Menschen in unserem Land die Stromsteuersenkung versprochen. Und ich frage mich, was hält ⁠ihn ⁠davon ab, zu liefern?", sagte Dröge am Dienstag in Berlin. Merz könne "einmal sein Wort halten".

Der Haushaltsausschuss des Bundestages will ab Donnerstag in seiner Bereinigungssitzung letzte Änderungen am Haushalt ‌für 2027 beschließen. Bislang ist ‌eine Absenkung der Stromsteuer für alle nicht vorgesehen. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat sich zwar offen gezeigt, ⁠von der Union aber Vorschläge gefordert, wie die ‌Mindereinnahmen in Milliardenhöhe ⁠gegenfinanziert werden könnten.

Dröge kritisierte zugleich die Prioritäten der Koalition aus CDU, CSU und SPD. Während zweieinhalb Milliarden Euro für einen ‌Tankrabatt im Jahr ⁠2026 bereitstünden, seien für 2027 ⁠Kürzungen beim Wohngeld und beim Kindersofortzuschlag geplant. Das sei Familien nicht zu erklären. Union und SPD müssten nachsteuern und eine Politik machen, "die auf Gerechtigkeit setzt und nicht auf die Interessen der Ölkonzerne".

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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