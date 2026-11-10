Heiße Inflation verschärft das Fed-Risiko. Tech unter Druck.

Markus Koch · Uhr
Thema: KI
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Die Wall Street steht nach den überraschend heißen Verbraucherpreisen unter Druck und Nvidia bleibt einer der zentralen Brennpunkte. Die Inflation ist stärker ausgefallen als erhofft und erhöht damit das Risiko, dass die Fed im Dezember nicht nur um 25, sondern möglicherweise sogar um 50 Basispunkte anhebt. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte bereits vor den Daten ausdrücklich gewarnt, dass bei erneut hartnäckiger Inflation ein größerer Zinsschritt auf den Tisch gehört. Für hoch bewertete Wachstumswerte ist das besonders unangenehm. Bei Nvidia kommen eigene Belastungsfaktoren hinzu: Citi senkt das Kursziel von 315 auf 285 US-Dollar, Wells Fargo von 315 auf 300 US-Dollar. Beide Häuser bleiben zwar positiv und erwarten starke Quartalszahlen, doch steigende Speicherpreise drücken auf die Margen, während Exportbeschränkungen nach China und die Untersuchung rund um CEO Jensen Huang zusätzliche Unsicherheit schaffen. Gleichzeitig bleibt die operative KI-Nachfrage stark – Taiwan Semiconductor meldet für Oktober fast 60 Prozent Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr.

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