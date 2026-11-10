Henkel erwartet höhere Materialpreise und Umbaukosten

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DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterhersteller Henkel rechnet im laufenden Jahr mit höheren Kosten für Material und Konzernumbau. Die Preise von direkt benötigten Materialien dürften im Gesamtjahr um rund zehn Prozent steigen, teilte der Dax-Konzern mit seinen endgültigen Quartalszahlen am Dienstag in Düsseldorf mit. Bisher hatte Vorstandschef Carsten Knobel mit einem Anstieg im hohen einstelligen Prozentbereich gerechnet. Zudem dürften die Restrukturierungskosten nach seiner Einschätzung mit 200 bis 250 Millionen Euro höher ausfallen als bisher gedacht. Bisher hatte er 150 bis 200 Millionen Euro im Auge.

Zugleich bestätigte das Unternehmen seine Ende Oktober angepassten Jahresziele. So soll der Umsatz im laufenden Jahr auf vergleichbarer Basis um drei bis vier Prozent steigen, und die bereinigte Umsatzrendite soll rund 15 Prozent erreichen./stw/stk

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