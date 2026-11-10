Düsseldorf, 10. ⁠Nov (Reuters) - Der Konsumgüterkonzern Henkel wird nach einem guten Start ins Schlussquartal noch optimistischer für das Jahr 2026. Henkel habe eine "sehr gute Chance", das obere Ende seiner jüngst angehobenen Umsatzprognose zu erreichen, sagte Vorstandschef Carsten Knobel ‌am Dienstag im Gespräch mit Analysten. Beide Unternehmensbereiche - Klebstoffe sowie Kosmetik und Waschmittel mit Marken wie Pritt, Schwarzkopf oder Persil - entwickelten sich ⁠gut. Helfen ⁠könnte auch die anhaltende Nachfrage aus dem boomenden Geschäft mit Datenzentren und Halbleitern. Denn auch dort kämen Henkel-Klebstoffe immer stärker zum Einsatz. Knobel rechnet auch für 2027 mit Wachstum und ist nach der Einkaufstour in diesem Jahr offen für weitere Übernahmen. An der Börse ‌legten Henkel-Aktien um mehr als zwei Prozent zu.

Die Düsseldorfer ‌hatten ihre Umsatzprognose erst Ende Oktober angehoben und peilen 2026 nun ein organisches Umsatzplus in einer Spanne von 3,0 bis 4,0 Prozent an. Zuvor ⁠hatte Knobel noch 1,5 bis 3,5 Prozent in Aussicht gestellt. Die bereinigte ‌Umsatzrendite solle bei rund 15 Prozent ⁠liegen, womit die bisherige Spanne von 14,5 bis 16,0 Prozent präzisiert wurde. Der organische Umsatz legte im dritten Quartal um 6,5 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro zu.

Knobel hatte das Kosmetik- ‌mit dem Waschmittelgeschäft zusammengelegt, um ⁠die Kosten zu drücken und das ⁠Wachstum anzukurbeln. Zweite Säule ist das Geschäft rund um Klebstoffe. Zudem hatte Henkel in den vergangenen Monaten rund fünf Milliarden Euro in Zukäufe investiert - beide Sparten wurden damit gestärkt. Die Übernahmen sollen schon in diesem Jahr rund 700 Millionen Euro und voraussichtlich 2030 rund zwei Milliarden Euro zum Umsatz beitragen. Der Übernahmehunger der Düsseldorfer ist aber nicht gestillt. Zukäufe blieben Teil seiner Strategie, sagte Knobel.

(Bericht ⁠von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)